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    БАТЭ разгромит бобруйчан

    БАТЭ — «Белшина». Прогноз, ставка (к. 2.84) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Белшина»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:30 мск. БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Августа 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 17:30 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    БАТЭ

    Борисовский клуб все мечтает вернуть себе чемпионство. Пока команда лидирует, но конкуренты поджимают.

    БАТЭ традиционно отличается мощной атакой. В 16 матчах игроки команды настреляли уже 31 мяч.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома БАТЭ уверенно переиграл «Славию» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    БАТЭ традиционно неудачно противостоит бобруйчанам. Последний раз борисовцы не побеждали оппонента почти 11 лет назад.

    «Белшина»

    «Белшина» находится на скромном 12 месте. Бобруйчане еще не обезопасили себя от вылета, но в этой борьбе имеют неплохие шансы.

    Причем атакует команда относительно неплохо. В 16 матчах игроки «Белшины» забили 21 мяч.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Белшина» не смогла разжиться очками. На выезде она уступила могилевскому «Днепру» (4:3).

    Ко всему прочему, не может не разочаровывать и серия из трех поражений подряд. Причем меньше двух голов команда в этих встречах не пропускала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.30, на ничью за 6.15, а на «Белшину» — за 11.50.

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    БАТЭ отлично атакует.

    «Белшина» ужасно выглядела в последних поединках.

    БАТЭ будет активно атаковать на протяжении всего матча. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.84.

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    БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ разгромит бобруйчан
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