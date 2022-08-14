БАТЭ сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:30 мск. БАТЭ — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Борисовский клуб все мечтает вернуть себе чемпионство. Пока команда лидирует, но конкуренты поджимают.

БАТЭ традиционно отличается мощной атакой. В 16 матчах игроки команды настреляли уже 31 мяч.

Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина 1 1.30 X 5.40 2 10.00 Ставка

Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома БАТЭ уверенно переиграл «Славию» (4:0).

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БАТЭ традиционно неудачно противостоит бобруйчанам. Последний раз борисовцы не побеждали оппонента почти 11 лет назад.

«Белшина»

«Белшина» находится на скромном 12 месте. Бобруйчане еще не обезопасили себя от вылета, но в этой борьбе имеют неплохие шансы.

Причем атакует команда относительно неплохо. В 16 матчах игроки «Белшины» забили 21 мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Белшина» не смогла разжиться очками. На выезде она уступила могилевскому «Днепру» (4:3).

Ко всему прочему, не может не разочаровывать и серия из трех поражений подряд. Причем меньше двух голов команда в этих встречах не пропускала.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.30, на ничью за 6.15, а на «Белшину» — за 11.50.

БАТЭ отлично атакует.

«Белшина» ужасно выглядела в последних поединках .

БАТЭ будет активно атаковать на протяжении всего матча. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.84.