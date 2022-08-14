БАТЭ
Борисовский клуб все мечтает вернуть себе чемпионство. Пока команда лидирует, но конкуренты поджимают.
БАТЭ традиционно отличается мощной атакой. В 16 матчах игроки команды настреляли уже 31 мяч.
Коэффициенты матча БАТЭ — Белшина
Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома БАТЭ уверенно переиграл «Славию» (4:0).
БАТЭ традиционно неудачно противостоит бобруйчанам. Последний раз борисовцы не побеждали оппонента почти 11 лет назад.
«Белшина»
«Белшина» находится на скромном 12 месте. Бобруйчане еще не обезопасили себя от вылета, но в этой борьбе имеют неплохие шансы.
Причем атакует команда относительно неплохо. В 16 матчах игроки «Белшины» забили 21 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Белшина» не смогла разжиться очками. На выезде она уступила могилевскому «Днепру» (4:3).
Ко всему прочему, не может не разочаровывать и серия из трех поражений подряд. Причем меньше двух голов команда в этих встречах не пропускала.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.30, на ничью за 6.15, а на «Белшину» — за 11.50.
БАТЭ отлично атакует.
«Белшина»
БАТЭ будет активно атаковать на протяжении всего матча. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.84.