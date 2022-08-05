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    Три очка для «браммиз»?!

    «Бирмингем» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 5 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Хаддерсфилд Таун»
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    Лукаш Юткевич
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:45 мск. «Бирмингем» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2022 года
    Бирмингем Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бирмингем Сити 21:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бирмингем»

    «Бирмингем» в нынешнем сезоне постарается выступить достойно. Команда способна побороться даже за зону плей-офф.

    Вот только в стартовом туре Чемпионшип команда не смогла победить. «Браммиз» скатали сухую ничью в Лутоне.

    До сих пор в составе команды находится Лукаш Юткевич. 33-летний форвард очень полезен в подыгрыше партнерам.

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    Матчи с «Хаддерсфилдом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних поединков «браммиз» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» твердо намерен пободаться за выход в АПЛ. Вот только по игре команда не выглядит настолько мощно.

    Причем «Хаддерсфилд Таун» стартовал крайне неудачно. Дома команда минимально уступила «Бернли».

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  • 01/08/2022

    • Вообще, «Хаддерсфилд Таун» не балует стабильностью результатов. Так что команде нужно срочно прибавлять во всех игровых аспектах.

    В составе команды выделяется Дэнни Уорд. В минувшем чемпионате форвард настрелял 14 голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бирмингем» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 2.90.

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    «Бирмингем» наверняка будет активно действовать у ворот соперника.

    «Хаддерсфилд Таун» испытывает трудности в организации игры.

    «Браммиз» наверняка постараются выиграть в первом домашнем поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Бирмингема» с коэффициентом 2.50.

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    «Бирмингем» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «браммиз»?!
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