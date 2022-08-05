«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 августа, начало — в 21:45 мск. «Бирмингем» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

«Бирмингем» в нынешнем сезоне постарается выступить достойно. Команда способна побороться даже за зону плей-офф.

Вот только в стартовом туре Чемпионшип команда не смогла победить. «Браммиз» скатали сухую ничью в Лутоне.

До сих пор в составе команды находится Лукаш Юткевич. 33-летний форвард очень полезен в подыгрыше партнерам.

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Матчи с «Хаддерсфилдом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних поединков «браммиз» выиграли лишь однажды при двух поражениях.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» твердо намерен пободаться за выход в АПЛ. Вот только по игре команда не выглядит настолько мощно.

Причем «Хаддерсфилд Таун» стартовал крайне неудачно. Дома команда минимально уступила «Бернли».

Вообще, «Хаддерсфилд Таун» не балует стабильностью результатов. Так что команде нужно срочно прибавлять во всех игровых аспектах.

В составе команды выделяется Дэнни Уорд. В минувшем чемпионате форвард настрелял 14 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бирмингем» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 2.90.

«Бирмингем» наверняка будет активно действовать у ворот соперника .

«Хаддерсфилд Таун» испытывает трудности в организации игры.

«Браммиз» наверняка постараются выиграть в первом домашнем поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Бирмингема» с коэффициентом 2.50.