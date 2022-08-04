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    Вскроет ли «Андерлехт» эстонскую защиту?

    «Пайде» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, квалификация Лиги конференций, 4 августа 2022 года

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    «Андерлехт»
    В четверг, 4 августа в рамках первого матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Пайде» примет на своём поле «Андерлехт». Начало игры — в 19:45 (мск). «Пайде» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Пайде
  • Пайде
    •  Пайде 19:45 Андерлехт Андерлехт
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Пайде»

    Эта команда обыгрывает своих соперников, благодаря точности игроков в серии пенальти. Эстонский клуб «Пайде» так прошел двух своих соперников в отборочном турнире Лиги конференций.

    В 1-м раунде обладатель Кубка Эстонии переиграл тбилиское «Динамо». Матч в Грузии эстонцы выиграли (3:2). Но в домашнем поединке провалились (1:2). Судьбу путёвки во 2-ю стадию соперники разыграли в серии пенальти. Тут точнее оказались футболисты «Пайде» (6:5 — по пенальти).

    Раунд второй. Первую встречу эстонский коллектив провёл в гостях против команды «Арарат-Армения». Команды устроили засушливую игру без взятия ворот (0:0). В ответной встрече ситуация повторилась.

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    Итог — соперники определили победителя в послематчевой серии пенальти. Тут точнее оказались футболисты клуба «Пайде» (5:3).

    Параллельно Пайде играет в чемпионате Эстонии. Команда закрепилась на 4-м месте в турнирной таблице после крупной победы над командой «Таммека» (3:0).

    «Андерлехт»

    Бельгийский клуб открыл футбольный сезон матчами в национальном чемпионате. В первом туре, который прошёл 24 июля, «Андерлехт» одержал победу над «Остенде» (2:0).

    30 июля прошли поединки второго игрового дня. Для «пурпурно-белых» он прошёл со знаком минус. «Андерлехт» уступил ФК «Серкль» (0:1).

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    • В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали. «Андерлехт» провёл в чемпионате Бельгии 34 матча: 18 побед, 10 ничьих и 6 поражений.

    В еврокубках бельгийский коллектив стартует с 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Так было и в прошлом сезоне. Год назад «Андерлехт» прошел албанскую команду «Лачи» (5:1). Но в плей-офф бельгийцы уступили голландскому «Витессу» (4:5).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Пайде» за 17.00, на ничью за 6.95, а на «Андерлехт» — за 1.16

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    «Пайде» в этом евросезоне играет строго. Исходы противостояния решаются пока в серии пенальти. Но и соперники у эстонцов были попроще, а именно «Арарат-Армения» и тбилиское «Динамо».

    «Андерлехт» конечно же, классом выше. Бельгийцы наверняка вскроют эстонскую оборону и сделают это не один раз.

    Наши прогноз и ставка — победа «Андерлехта» и тотал больше 3 с коэффициентом 2.08

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    «Пайде» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Вскроет ли «Андерлехт» эстонскую защиту?
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