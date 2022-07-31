«Волгарь» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы в двух стартовых турах смотрелись довольно прилично. Команда набрала в них три очка.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Поражение от «Балтики» получилось абсолютно логичным (3:1).

Зато в стартовом туре «Волгарь» добыл минимальную викторию над «Акроном». Вот и нынешнее 12 место является для команды вполне подходящим.

Прогнозы на ФНЛ

Единственный очный поединок с махачкалинцами сложился для команды успешно. Почти три года назад «Волгарь» добыл выездную победу (0:3).

«Динамо» Махачкала

Дерзкий новичок первой лиги пока оправдывает свой статус. Динамовцы еще даже не пропускали в свои ворота.

Чемпионат «Динамо» Махачкала начало за здравие. В двух турах команда добыла 4 очка.

В предыдущем туре «Динамо» Махачкала добыло первую викторию в сезоне. «Велес» был обыгран минимально.

В этом поединке махачкалинцы наверняка сыграю на своих козырях. Надежная оборона и неплохие контратаки вполне могут принести результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Динамо» Махачкала — за 3.32.

«Волгарь» неплохо играет на своем поле .

«Динамо» Махачкала образцово действует в обороне.

В матче примерно равных по классу соперников важным станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.28.