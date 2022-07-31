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    «Волгарь» одолеет дерзкого новичка

    «Волгарь» — «Динамо» Махачкала. Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Первая лига, 31 июля 2022 года

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    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Июля 2022 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Россия. ФНЛ
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    «Волгарь»

    Астраханцы в двух стартовых турах смотрелись довольно прилично. Команда набрала в них три очка.

    Минувший тур сложился для команды неудачно. Поражение от «Балтики» получилось абсолютно логичным (3:1).

    Зато в стартовом туре «Волгарь» добыл минимальную викторию над «Акроном». Вот и нынешнее 12 место является для команды вполне подходящим.

    Прогнозы на ФНЛ

    Единственный очный поединок с махачкалинцами сложился для команды успешно. Почти три года назад «Волгарь» добыл выездную победу (0:3).

    «Динамо» Махачкала

    Дерзкий новичок первой лиги пока оправдывает свой статус. Динамовцы еще даже не пропускали в свои ворота.

    Чемпионат «Динамо» Махачкала начало за здравие. В двух турах команда добыла 4 очка.

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  • 25/07/2022

    • В предыдущем туре «Динамо» Махачкала добыло первую викторию в сезоне. «Велес» был обыгран минимально.

    В этом поединке махачкалинцы наверняка сыграю на своих козырях. Надежная оборона и неплохие контратаки вполне могут принести результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Динамо» Махачкала — за 3.32.

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    «Волгарь» неплохо играет на своем поле.

    «Динамо» Махачкала образцово действует в обороне.

    В матче примерно равных по классу соперников важным станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.28.

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    «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» одолеет дерзкого новичка
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