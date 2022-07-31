«Волгарь»
Астраханцы в двух стартовых турах смотрелись довольно прилично. Команда набрала в них три очка.
Минувший тур сложился для команды неудачно. Поражение от «Балтики» получилось абсолютно логичным (3:1).
Зато в стартовом туре «Волгарь» добыл минимальную викторию над «Акроном». Вот и нынешнее 12 место является для команды вполне подходящим.
Единственный очный поединок с махачкалинцами сложился для команды успешно. Почти три года назад «Волгарь» добыл выездную победу (0:3).
«Динамо» Махачкала
Дерзкий новичок первой лиги пока оправдывает свой статус. Динамовцы еще даже не пропускали в свои ворота.
Чемпионат «Динамо» Махачкала начало за здравие. В двух турах команда добыла 4 очка.
В предыдущем туре «Динамо» Махачкала добыло первую викторию в сезоне. «Велес» был обыгран минимально.
В этом поединке махачкалинцы наверняка сыграю на своих козырях. Надежная оборона и неплохие контратаки вполне могут принести результат.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.28, на ничью за 3.18, а на «Динамо» Махачкала — за 3.32.
«Волгарь»
«Динамо» Махачкала образцово действует в обороне.
В матче примерно равных по классу соперников важным станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.28.