24 июля в Красноярске на Центральном стадионе местный клуб «Енисей» сыграет с казанским «Рубином» во 2-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 13:00 по мск. «Енисей» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» может считать прошлый сезон в Первой лиге отличным. Красноярцы особо хорошо провели вторую часть чемпионата, и даже всерьез претендовали на место в стыках.

Однако неудачная серия в концовке первенства позволила им занять лишь пятое место, набрав в 38 турах 63 балла. От четвертой позиции «красно-синие» отстали всего на два пункта.

Коллектив провел серьезную предсезонную подготовку, сыграв семь товарищеских матчей, выиграв всего два из них, одержав верх над «СКА-Хабаровском» и «Волгарем». А также четыре раза уступив и расписав одну мировую.

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На старте нового чемпионата «Енисей» поделил очки в Ульяновске с местной «Волгой», сыграв 1:1. Команды обменялись голами в первой половине второго тайма.

«Рубин»

«Рубин» провалил прошлый сезоне в Премьер-лиге, заняв предпоследнюю строчку в таблице. Прямой вылет команда организовала в последнем туре, проиграв дома «Уфе» со счетом 1:2.

Впрочем, такой результат был вполне ожидаемым, так как казанский коллектив остался почти без легионеров из-за правила ФИФА, что очень сильно сказалось на его боеспособности.

Летом дружина Слуцкого приняла участие в пяти контрольных матчах, где добыла сперва три победы, одолев 1:0 «Акрон», 5:0 КАМАЗ и 3:1 «Крылья Советов», а затем дважды проиграла — 0:2 «Динамо» и 1:4 «Уфе».

В первом туре «Рубин» в родных стенах справился с новичком «Родиной», выиграв со счетом 2:0. Оба гола в каждом их таймов провел ганец Джоэль Фамейе.

В истории противостояний этих команд числится четыре встречи, две из которых выиграл «Енисей», раз верх брал «Рубин» и один поединок победителя не выявил. Причем в трех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка на «Енисей» — «Рубин»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Рубина» — 1.80, победа «Енисея» — 4.41, ничья — 3.70

В данном противостоянии рискнем поставить на обмен голами, так как обе команды редко в последнее время уходят с поля без забитого мяча, да и в играх между собой зачастую огорчают друг друга.