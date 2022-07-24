24 июля состоится матч 2 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», который пройдет в Москве на «РЖД Арене». Начало в 20:00 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Это будет второй домашний матч для «Локомотива» в новом сезоне. В первом туре команда принимала «Нижний Новгород» и смогла разжиться только ничьей, набрав одно очко. Поединок завершился со счетом 1:1.

Беспроигрышная серия хозяев в турнире продлилась до четырех встреч. В финале прошлого сезона «красно-зеленые» обыграли на выезде «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Локомотив — Ростов 1 2.40 X 3.45 2 2.90 Ставка

Если считать предсезонные матчи, то «Локомотив» не проигрывает уже 7 матчей. Перед началом чемпионата москвичи сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) и выиграли у «Факела» (4:2).

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«Локо» дважды подряд сыграл вничью на «РЖД Арене» в РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» тоже не смог набрать полноценные 3 очка, но и не провалил старт сезона. Ничья 1:1 с «Динамо» на выезде — тоже хороший результат.

Напомним, что «сельмаши» проигрывали по ходу пьесы, но на 68 минуте Николай Комличенко выручил свою новую команду.

Прошлый сезон РПЛ коллектив Валерия Карпина закончил разгромным выездным поражением от ЦСКА (0:4). Так что в случае очередной потери баллов, «Ростов» рискует продлить свою серию.

Ну и в целом, с лидерами пока у гостей не получается. В контрольном матче июля они проиграли «Краснодару» 1:2.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеры расставили таким образом: 2.41 на победу «Локомотива», 3.40 — на ничью и 3.00 — на «Ростов».

Обе команды начали сезон не с победы. У обеих результаты получились низовыми. Возможно, что этот матч также не станет исключением.

Ставки на тотал меньше 2.5 будут рассчитываться с коэффициентом 2.00 .