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    Что по голам на «РЖД Арене»?

    «Локомотив» — «Ростов». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, РПЛ, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
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    Дмитрий Баринов
    24 июля состоится матч 2 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», который пройдет в Москве на «РЖД Арене». Начало в 20:00 мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Июля 2022 года
    Локомотив
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    «Локомотив»

    Это будет второй домашний матч для «Локомотива» в новом сезоне. В первом туре команда принимала «Нижний Новгород» и смогла разжиться только ничьей, набрав одно очко. Поединок завершился со счетом 1:1.

    Беспроигрышная серия хозяев в турнире продлилась до четырех встреч. В финале прошлого сезона «красно-зеленые» обыграли на выезде «Крылья Советов» со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Локомотив — Ростов

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Если считать предсезонные матчи, то «Локомотив» не проигрывает уже 7 матчей. Перед началом чемпионата москвичи сыграли вничью с московским «Динамо» (3:3) и выиграли у «Факела» (4:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    «Локо» дважды подряд сыграл вничью на «РЖД Арене» в РПЛ.

    «Ростов»

    «Ростов» тоже не смог набрать полноценные 3 очка, но и не провалил старт сезона. Ничья 1:1 с «Динамо» на выезде — тоже хороший результат.

    Напомним, что «сельмаши» проигрывали по ходу пьесы, но на 68 минуте Николай Комличенко выручил свою новую команду.

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  • 18/07/2022

    • Прошлый сезон РПЛ коллектив Валерия Карпина закончил разгромным выездным поражением от ЦСКА (0:4). Так что в случае очередной потери баллов, «Ростов» рискует продлить свою серию.

    Ну и в целом, с лидерами пока у гостей не получается. В контрольном матче июля они проиграли «Краснодару» 1:2.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеры расставили таким образом: 2.41 на победу «Локомотива», 3.40 — на ничью и 3.00 — на «Ростов».

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    Обе команды начали сезон не с победы. У обеих результаты получились низовыми. Возможно, что этот матч также не станет исключением.

    Ставки на тотал меньше 2.5 будут рассчитываться с коэффициентом 2.00.

    Также отметим, что «Ростов» имеет неважную выездную форму в РПЛ. «Локо» неплохой играет на своем поле в этом турнире. Можно предположить, что именно «железнодорожники» заберут 3 очка. Здесь стоит сыграть осторожно и взять победу с форой 0 за 1.70.

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    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Что по голам на «РЖД Арене»?
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