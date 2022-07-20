ХИК сыграет на своем поле с «Викторией» Пльзень в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. ХИК — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти.

Причем после того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).

Причем в своем чемпионате команда сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка.

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У ХИК нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Финны постараются дать бой более сильному сопернику, добыв дома положительный результат.

«Виктория» Пльзень

Полпред Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить.

Пока же команда готовилась посредством контрольных матчей. Последний завершился сухим паритетом с «Бешикташем».

«Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию.

По игре чехи смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Виктория» Пльзень постарается прорвать защитные порядки оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Виктория» Пльзень за 1.79, на ничью за 3.40, а на ХИК — за 4.26.

ХИК не лучшим образом выглядит в атаке .

«Виктория» Пльзень испытывает дефицит полноценной игровой практики.

Чехи выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Виктории» Пльзень во 2 тайме с коэффициентом 2.24.