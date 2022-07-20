ХИК
В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти.
Причем после того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).
Причем в своем чемпионате команда сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
У ХИК нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Финны постараются дать бой более сильному сопернику, добыв дома положительный результат.
«Виктория» Пльзень
Полпред Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить.
Пока же команда готовилась посредством контрольных матчей. Последний завершился сухим паритетом с «Бешикташем».
«Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию.
По игре чехи смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Виктория» Пльзень постарается прорвать защитные порядки оппонента.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Виктория» Пльзень за 1.79, на ничью за 3.40, а на ХИК — за 4.26.
ХИК
«Виктория» Пльзень испытывает дефицит полноценной игровой практики.
Чехи выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Виктории» Пльзень во 2 тайме с коэффициентом 2.24.