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    «Виктория» Пльзень додавит финнов

    ХИК — «Виктория» Пльзень. Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Виктория» Пльзень
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    Милан Гавел
    ХИК сыграет на своем поле с «Викторией» Пльзень в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 июля, начало — в 19:00 мск. ХИК — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ХИК

    В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти.

    Причем после того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).

    Причем в своем чемпионате команда сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка.

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    У ХИК нет другого выхода, кроме как активно атаковать. Финны постараются дать бой более сильному сопернику, добыв дома положительный результат.

    «Виктория» Пльзень

    Полпред Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить.

    Пока же команда готовилась посредством контрольных матчей. Последний завершился сухим паритетом с «Бешикташем».

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    • «Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию.

    По игре чехи смотрятся сильнее соперника. Наверняка «Виктория» Пльзень постарается прорвать защитные порядки оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Виктория» Пльзень за 1.79, на ничью за 3.40, а на ХИК — за 4.26.

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    ХИК не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Виктория» Пльзень испытывает дефицит полноценной игровой практики.

    Чехи выглядят монолитнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Виктории» Пльзень во 2 тайме с коэффициентом 2.24.

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