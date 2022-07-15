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    «Астана» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 3.26) на футбол, Кубок Казахстана, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Шахтер» Караганда
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    «Астана»
    «Астана» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 2-го тура Кубка Казахстана. Матч пройдет 15 июля, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» уже потеряла лидерство в чемпионате. Правда, отставание от «Актобе» измеряется лишь двумя очками.

    Главным козырем «Астаны» является мощная атака. В 15 матчах команда забила уже 33 гола.

    В первого туре Кубка Казахстана «Астана» не сумела добыть три очка. На выезде команда расписала сухую мировую с «Жетысу».

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    С «горняками» команда исторически играет весьма удачно. Из пяти последних очных поединков «Астана» выиграл трижды при двух поражениях.

    «Шахтер» Караганда

    «Шахтер» Караганда в нынешнем сезоне выступает в свою силу. На данный момент команда находится на 9 месте в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «горняки» добыли три очка. Дома команда не оставила шансов «Аксу» (4:2).

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    • В матче Кубка Казахстана «Шахтер» Караганда также выиграл. Победа над «Тураном» получилась сверх уверенной (4:0).

    Наверняка карагандинцы постараются, как минимум, не уступить в этой встрече. Тем паче, атака команды действует результативно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.74, на ничью за 3.66, а на «Шахтер» Караганда — за 4.50.

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    «Астана» прекрасно смотрится в плане реализации.

    «Шахтер» Караганда явно прибавил в последних поединках.

    Обе команды шикарно атакуют, что и продемонстрируют в который раз. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.26.

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    «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Нур-Султане заказывали?!
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