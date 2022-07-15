«Астана» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 2-го тура Кубка Казахстана. Матч пройдет 15 июля, начало — в 18:00 мск. «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» уже потеряла лидерство в чемпионате. Правда, отставание от «Актобе» измеряется лишь двумя очками.

Главным козырем «Астаны» является мощная атака. В 15 матчах команда забила уже 33 гола.

В первого туре Кубка Казахстана «Астана» не сумела добыть три очка. На выезде команда расписала сухую мировую с «Жетысу».

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С «горняками» команда исторически играет весьма удачно. Из пяти последних очных поединков «Астана» выиграл трижды при двух поражениях.

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда в нынешнем сезоне выступает в свою силу. На данный момент команда находится на 9 месте в таблице.

В минувшем туре чемпионата «горняки» добыли три очка. Дома команда не оставила шансов «Аксу» (4:2).

В матче Кубка Казахстана «Шахтер» Караганда также выиграл. Победа над «Тураном» получилась сверх уверенной (4:0).

Наверняка карагандинцы постараются, как минимум, не уступить в этой встрече. Тем паче, атака команды действует результативно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.74, на ничью за 3.66, а на «Шахтер» Караганда — за 4.50.

«Астана» прекрасно смотрится в плане реализации .

«Шахтер» Караганда явно прибавил в последних поединках.

Обе команды шикарно атакуют, что и продемонстрируют в который раз. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.26.