«Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с «Маккаби» Нетания в рамках финала Кубка Тото. Матч пройдет 14 июля, начало — в 20:00 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Нетания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Эта команда в минувшем чемпионате Израиля финишировала на 3 месте. Такой результат вряд ли удовлетворил «Маккаби» Тель-Авив.

Особенно сильно выглядела атака «Маккаби» Тель-Авив, в которой тон задавал Стипе Перица. Хорватский форвард наколотил 15 мячей в чемпионате.

«Маккаби» Тель-Авив активно проводит подготовку к новому сезону. Последний контрольный матч команда завершила победой над загребской «Локомотивой» (3:0).

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Безусловно, «Маккаби» Тель-Авив постарается как можно активнее атаковать. Ресурсы для этого у команды имеются.

«Маккаби» Нетания

В минувшем сезоне эта команда заняла 4 место в чемпионате. Такой результат для клуба из Нетании можно считать успешным.

«Маккаби» Нетания не слишком результативно атакует, да и с надежностью тылов имеются заметные сложности.

Нет сомнений, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая лишь на контратаки.

Против тельавивцев «Маккаби» Нетания играет традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков команда выиграл только один при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» Тель-Авив за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Маккаби» Нетания — за 3.00.

«Маккаби» Тель-Авив наверняка будет активно атаковать .

«Маккаби» Нетания смотрится не столь выгодно.

Хозяева сильнее, особенно это касается реализации. Наши прогноз и ставка — Победа «Маккаби» Тель-Авив с коэффициентом 2.10.