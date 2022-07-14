«КФ Лапи»
В первом поединке косовары дали бой «Будучности». Вот только «КФ Лапи» на выезде все равно уступил (2:0).
Теперь полпреду Косово нужно атаковать. Причем команда наверняка активно пойдет вперед с первых минут матча.
Вот только «КФ Лапи» не лучшим образом выглядел в контрольных матчах. В двух матчах команда разжилась лишь ничьей при одной неудаче.
Все прогнозы на Лигу конференций
У «КФ Лапи» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит бразильский защитник Бианор.
«Будучност»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Черногории. Вот и минувший сезон команда завершила на 2 месте.
Причем атаковала «Будучност» блестяще. В 36 матчах чемпионата команда забила 78 мячей.
А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Все три товарищеских матча завершились вничью.
Победа в первом матче дает черногорцам отличные шансы на проход в следующий раунд Лиги конференций, и команда наверняка постарается их реализовать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Будучност» за 2.34, на ничью за 3.38, а на «КФ Лапи» — за 2.84.
«КФ Лапи»
«Будучност» выше классом, и может прибавить по ходу встречи.
Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Будучности» с коэффициентом 2.34.