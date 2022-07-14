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    Повторная победа черногорцев?

    «КФ Лапи» — «Будучност». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Будучност»
    «КФ Лапи» сыграет на своем поле с «Будучностю» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 21:00 мск. «КФ Лапи» — «Будучност»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Лапи
  • Подуево
    •  Лапи 21:00 Будучность Будучность
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «КФ Лапи»

    В первом поединке косовары дали бой «Будучности». Вот только «КФ Лапи» на выезде все равно уступил (2:0).

    Теперь полпреду Косово нужно атаковать. Причем команда наверняка активно пойдет вперед с первых минут матча.

    Вот только «КФ Лапи» не лучшим образом выглядел в контрольных матчах. В двух матчах команда разжилась лишь ничьей при одной неудаче.

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    У «КФ Лапи» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит бразильский защитник Бианор.

    «Будучност»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Черногории. Вот и минувший сезон команда завершила на 2 месте.

    Причем атаковала «Будучност» блестяще. В 36 матчах чемпионата команда забила 78 мячей.

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    • А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Все три товарищеских матча завершились вничью.

    Победа в первом матче дает черногорцам отличные шансы на проход в следующий раунд Лиги конференций, и команда наверняка постарается их реализовать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Будучност» за 2.34, на ничью за 3.38, а на «КФ Лапи» — за 2.84.

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    «КФ Лапи» не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Будучност» выше классом, и может прибавить по ходу встречи.

    Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Будучности» с коэффициентом 2.34.

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    «КФ Лапи» — «Будучност»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Повторная победа черногорцев?
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