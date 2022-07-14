«КФ Лапи» сыграет на своем поле с «Будучностю» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — в 21:00 мск. «КФ Лапи» — «Будучност»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КФ Лапи»

В первом поединке косовары дали бой «Будучности». Вот только «КФ Лапи» на выезде все равно уступил (2:0).

Теперь полпреду Косово нужно атаковать. Причем команда наверняка активно пойдет вперед с первых минут матча.

Вот только «КФ Лапи» не лучшим образом выглядел в контрольных матчах. В двух матчах команда разжилась лишь ничьей при одной неудаче.

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У «КФ Лапи» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит бразильский защитник Бианор.

«Будучност»

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Черногории. Вот и минувший сезон команда завершила на 2 месте.

Причем атаковала «Будучност» блестяще. В 36 матчах чемпионата команда забила 78 мячей.

А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Все три товарищеских матча завершились вничью.

Победа в первом матче дает черногорцам отличные шансы на проход в следующий раунд Лиги конференций, и команда наверняка постарается их реализовать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Будучност» за 2.34, на ничью за 3.38, а на «КФ Лапи» — за 2.84.

«КФ Лапи» не лучшим образом выглядит в атаке .

«Будучност» выше классом, и может прибавить по ходу встречи.

Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Будучности» с коэффициентом 2.34.