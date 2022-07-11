«Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Годой Крус» в седьмом туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 11 июля в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт — "Годой Крус": прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» занимает 12-е место в турнирной таблице после шести сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

У футболистов одного из ведущих клубов Аргентины сейчас далеко не самое лучшее настроение. Несколько дней назад они вылетели из Кубка Либертадорес, не сумев пройти в 1/8 финала «Велес Сарсфилд». Первая встреча завершилась поражением со счетом 0:1, а ответная вничью 0:0.

В предыдущем туре чемпионата команда Марсель Гальярдо потерпела гостевое поражение от «Уракана» (2:3).

«Ривер Плейт» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах аргентинской лиги.

«Годой Крус»

«Годой Крус» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в шести матчах десять очков.

В предыдущем туре команда Фавио Орси одержала победу над «Колоном» (1:0), благодаря чему продлила беспроигрышную серию до трех матчей.

При этом в контексте предстоящей игры важно отметить, что «Годой Крус» пока не выигрывал в гостях. В трех предыдущих матчах вдали от дома у него два поражения и ничья.

Все прогнозы на футбол

«Годой Крус» не смог забить только в одном из шести предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Годой Крус» — за 6.60.

Хозяева будут максимально мотивированы после недавних неудач. Но и без этого очевидно, что «Ривер Плейт», скорее всего, как минимум не проиграет.

Интересно также, что четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Ривер Плейт».

Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.