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    Сможет ли «Ривер Плейт» прервать серию неудач?

    «Ривер Плейт — "Годой Крус". Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Аргентины 11 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт — _Годой Крус_
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    «Ривер Плейт» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах аргентинской лиги
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Годой Крус» в седьмом туре чемпионата Аргентины. Матч пройдет 11 июля в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт — "Годой Крус": прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 11 Июля 2022 года
    Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 02:30 Godoy Cruz Antonio Tomba Godoy Cruz Antonio Tomba
  • Аргентина. Примера
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    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» занимает 12-е место в турнирной таблице после шести сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    У футболистов одного из ведущих клубов Аргентины сейчас далеко не самое лучшее настроение. Несколько дней назад они вылетели из Кубка Либертадорес, не сумев пройти в 1/8 финала «Велес Сарсфилд». Первая встреча завершилась поражением со счетом 0:1, а ответная вничью 0:0.

    В предыдущем туре чемпионата команда Марсель Гальярдо потерпела гостевое поражение от «Уракана» (2:3).

    «Ривер Плейт» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах аргентинской лиги.

    «Годой Крус»

    «Годой Крус» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в шести матчах десять очков.

    В предыдущем туре команда Фавио Орси одержала победу над «Колоном» (1:0), благодаря чему продлила беспроигрышную серию до трех матчей.

    При этом в контексте предстоящей игры важно отметить, что «Годой Крус» пока не выигрывал в гостях. В трех предыдущих матчах вдали от дома у него два поражения и ничья.

    Все прогнозы на футбол

    «Годой Крус» не смог забить только в одном из шести предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Годой Крус» — за 6.60.

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    Хозяева будут максимально мотивированы после недавних неудач. Но и без этого очевидно, что «Ривер Плейт», скорее всего, как минимум не проиграет.

    Интересно также, что четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились победами «Ривер Плейт».

    Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

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    «Ривер Плейт — "Годой Крус": прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 11.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ривер Плейт» прервать серию неудач?
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