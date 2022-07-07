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    В Любляне забивают все!

    «Олимпия» Любляна — «Дифферданж». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпия» Любляна — «Дифферданж»
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    «Олимпия» Любляна
    «Олимпия» Любляна сыграет на своем поле с «Дифферданжем» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 20:00 мск. «Олимпия» Любляна — «Дифферданж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Олимпия
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Олимпия 20:00 Дифферданж Дифферданж
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Олимпия» Любляна

    По итогам минувшего сезона «Олимпия» Любляна заняла не слишком успешное для счебя итоговое 3 место в чемпионате Словении.

    Атака команды действует относительно результативно. «Олимпия» Любляна в 36 матчах чемпионата настреляла 53 мяча.

    В последнем своем матче «Олимпия» Любляна не смогла победить. Контрольный поединок с хорватским «Шибеником» завершился нулевой ничьей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Олимпия» Любляна в последних контрольных матчах выглядит достаточно уверенно. Особенно это касается надежности тылов.

    «Дифферданж»

    Эта команда в минувшем чемпионате Люксембурга выступила неплохо. Итоговое 2 место с пятиочковым отставанием от чемпиона вряд ли можно назвать провалом.

    Вот и в своем предыдущем контрольном матче «Дифферданж» был неплох. Команда не дала себя переиграть бельгийскому «Серену» (0:0).

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    • Вообще же «Дифферданж» достаточно стабилен. Да и пободаться со словенцами команде по силам.

    Люксембуржцы явно не планируют отсиживать в тылах. Так что стоит ожидать от гостей активности в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Олимпию» Любляна за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Дифферданж» — за 8.00.

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    «Олимпия» Любляна наверняка будет активно атаковать.

    «Дифферданж» постарается забить мяч на выезде.

    Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Олимпия» Любляна — «Дифферданж»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. В Любляне забивают все!
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