«Олимпия» Любляна сыграет на своем поле с «Дифферданжем» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 20:00 мск. «Олимпия» Любляна — «Дифферданж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия» Любляна

По итогам минувшего сезона «Олимпия» Любляна заняла не слишком успешное для счебя итоговое 3 место в чемпионате Словении.

Атака команды действует относительно результативно. «Олимпия» Любляна в 36 матчах чемпионата настреляла 53 мяча.

В последнем своем матче «Олимпия» Любляна не смогла победить. Контрольный поединок с хорватским «Шибеником» завершился нулевой ничьей.

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«Олимпия» Любляна в последних контрольных матчах выглядит достаточно уверенно. Особенно это касается надежности тылов.

«Дифферданж»

Эта команда в минувшем чемпионате Люксембурга выступила неплохо. Итоговое 2 место с пятиочковым отставанием от чемпиона вряд ли можно назвать провалом.

Вот и в своем предыдущем контрольном матче «Дифферданж» был неплох. Команда не дала себя переиграть бельгийскому «Серену» (0:0).

Вообще же «Дифферданж» достаточно стабилен. Да и пободаться со словенцами команде по силам.

Люксембуржцы явно не планируют отсиживать в тылах. Так что стоит ожидать от гостей активности в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Олимпию» Любляна за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Дифферданж» — за 8.00.

«Олимпия» Любляна наверняка будет активно атаковать .

«Дифферданж» постарается забить мяч на выезде.

Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.