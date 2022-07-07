«Олимпия» Любляна
По итогам минувшего сезона «Олимпия» Любляна заняла не слишком успешное для счебя итоговое 3 место в чемпионате Словении.
Атака команды действует относительно результативно. «Олимпия» Любляна в 36 матчах чемпионата настреляла 53 мяча.
В последнем своем матче «Олимпия» Любляна не смогла победить. Контрольный поединок с хорватским «Шибеником» завершился нулевой ничьей.
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«Олимпия» Любляна в последних контрольных матчах выглядит достаточно уверенно. Особенно это касается надежности тылов.
«Дифферданж»
Эта команда в минувшем чемпионате Люксембурга выступила неплохо. Итоговое 2 место с пятиочковым отставанием от чемпиона вряд ли можно назвать провалом.
Вот и в своем предыдущем контрольном матче «Дифферданж» был неплох. Команда не дала себя переиграть бельгийскому «Серену» (0:0).
Вообще же «Дифферданж» достаточно стабилен. Да и пободаться со словенцами команде по силам.
Люксембуржцы явно не планируют отсиживать в тылах. Так что стоит ожидать от гостей активности в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Олимпию» Любляна за 1.25, на ничью за 6.00, а на «Дифферданж» — за 8.00.
«Олимпия» Любляна
«Дифферданж» постарается забить мяч на выезде.
Обе команды наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.