Армянский «Алашкерт» сыграет против мальтийского «Хамрун Спартанс» в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:00 по мск. «Алашкерт» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

Экс-чемпион Армении провалил сезон на внутренней арене. Вместо золотой медали — бронзовая. Вместо Лиги чемпионов — Лига конференций.

«Алашкерт» в прошлом сезоне играл в главном клубном турнире Европы. В первом раунде ЛЧ преодолели барьер валлийского «Коннс-Ки» ((3:2) — в дополнительное время), а затем оступилсь на тираспольском «Шерифе» (1:4).

Следующий турнир — Лига Европы. «Алашкерт» смог переиграть «Кайрат» из Казахстана (3:2). Но в плей-офф не смог пройти по сумме двух матчей шотландский «Рейнджерс» (0:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Но зато армянский клуб пробился в основную сетку Лигу конференций. В компании израильского «Маккаби» из Тель-Авива, финского ХИКа и австрийского ЛАСКа — «Алашкерт» занял 4 место в квартете.

«Хамрун Спартанс»

«Спартанцы» — бронзовые призёры чемпионата Мальты. Такого успеха клуб добивался в далёких 90-х годов. С тех пор «Хамрун Спартанс» не играл в еврокубках.

Мальтийская команда не лучшим образом смотрится в защите. Во внутреннем чемпионате «Хамрун» пропустил 24 гола в 27 матчах.

Клуб без игровой практики уже второй месяц. В календарном графике отсутствуют даже контрольные игры.

Последний официальный матч «Спартанс» провел 7 мая, в рамках последнего тура мальтийского чемпионата. Это была минимальная победа над «Биркиркарой» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Алашкерта» за 1.30, на ничью за 4.74, а на «Хамрун Спартанс» — за 11.00.

«Алашкерт», вероятно сыграет в атакующий футбол. Хозяева — фавориты на бумаге. А вот мальтийцы будут искать счастья у чужих ворот в контратаке.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.70