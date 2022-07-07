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    «Алашкерт» разгромит соперника?

    «Алашкерт» — «Хамрун Спартанс». Прогноз, ставка (к.1.70) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    «Алашкерт» — бронзовый призёр чемпионата Армении
    Армянский «Алашкерт» сыграет против мальтийского «Хамрун Спартанс» в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:00 по мск. «Алашкерт» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года

    «Алашкерт»

    Экс-чемпион Армении провалил сезон на внутренней арене. Вместо золотой медали — бронзовая. Вместо Лиги чемпионов — Лига конференций.

    «Алашкерт» в прошлом сезоне играл в главном клубном турнире Европы. В первом раунде ЛЧ преодолели барьер валлийского «Коннс-Ки» ((3:2) — в дополнительное время), а затем оступилсь на тираспольском «Шерифе» (1:4).

    Следующий турнир — Лига Европы. «Алашкерт» смог переиграть «Кайрат» из Казахстана (3:2). Но в плей-офф не смог пройти по сумме двух матчей шотландский «Рейнджерс» (0:1).

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    Но зато армянский клуб пробился в основную сетку Лигу конференций. В компании израильского «Маккаби» из Тель-Авива, финского ХИКа и австрийского ЛАСКа — «Алашкерт» занял 4 место в квартете.

    «Хамрун Спартанс»

    «Спартанцы» — бронзовые призёры чемпионата Мальты. Такого успеха клуб добивался в далёких 90-х годов. С тех пор «Хамрун Спартанс» не играл в еврокубках.

    Мальтийская команда не лучшим образом смотрится в защите. Во внутреннем чемпионате «Хамрун» пропустил 24 гола в 27 матчах.

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    • Клуб без игровой практики уже второй месяц. В календарном графике отсутствуют даже контрольные игры.

    Последний официальный матч «Спартанс» провел 7 мая, в рамках последнего тура мальтийского чемпионата. Это была минимальная победа над «Биркиркарой» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Алашкерта» за 1.30, на ничью за 4.74, а на «Хамрун Спартанс» — за 11.00.

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    «Алашкерт», вероятно сыграет в атакующий футбол. Хозяева — фавориты на бумаге. А вот мальтийцы будут искать счастья у чужих ворот в контратаке.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.70

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    «Алашкерт» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. «Алашкерт» разгромит соперника?
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