«Ньюэллс Олд Бойс»
«Прокаженные» являются одними из лидеров чемпионата Аргентины и в данный момент занимают 2-ю строчку турнирной таблицы набрав 13 очков за 5 матчей. Расположившееся выше «Химнасия и Эсгрима» имеет в своем активе на 1 балл больше, но у них еще и на 1 сыгранный матч больше.
В новом сезоне «Ньюэллс Олд Бойс» еще не знали поражений. Команда лишь один раз не смогла определить сильнейшего в матче против «Сан-Лоренсо» который завершился безрезультативной ничьей со счетом 0:0.
А в остальных поединках «прокаженные» без проблем справились с такими соперниками как «Банфилд» (1:2), Тальерес Кордоба« (0:1), "Аргентинос Хуниорс" (1:0) и "Эстудиантес" (0:2).
"Ньюэллс Олд Бойс" не проигрывал нынешнему сопернику ни в одной из очных встреч.
"Патронато"
"Красно-черные" не так удачно начали нынешний сезон и смогли забраться всего на 14-е место в турнирной таблице Профессиональной лиги Аргентины набрав 7 очков после 5-ти сыгранных матчей. Команда забивала 6 раз, а пропускала — 7.
"Патронато" показывает очень нестабильную игру в нынешнем розыгрыше. На старте чемпионата команда сыграла вничью с "Велесом Сарсфилдом" (1:1), а после проиграла "Химнасии и Эсгриме" (2:0).
В третем туре "красно-черные" смогли минимально обыграть "Альдосиви" (1:0), а после проиграли "Сармьенто Жунину" (3:1). А вот в последнем туре чемпионата Аргентины "Патронато" смог выиграть у "Индепендьенте" со счетом 3:1.
Так же между матчами чемпионата "красно-черные" провели кубковый поединок 1/16 где в серии пенальти оказали сильнее "Колона Санта Фе" (2:1) и продолжат свою борьбу за трофей дальше.
Прогноз и ставка
На победу "Ньюэллса Олд Бойса" в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу "Патронато" — за 4.18.
Прогноз — "Ньюэллс Олд Бойс" имеет большие планы на этот сезон и находится просто в превосходной форме, поэтому такой соперник как "Патронато", которому "прокаженные" никогда не проигрывали, не составит труда хозяевам поля забрать свои 3 очка.
Ставка — "Ньюэллс Олд Бойс" победа за 1.98.