«Ньюэллс Олд Бойс» на своем поле сыграет против «Патронато» в рамках 6-го тура чемпионата Аргентины. Матч состоится 5 июля, начало — 01:00 (мск). «Ньюэллс Олд Бойс» — «Патронато»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюэллс Олд Бойс»

«Прокаженные» являются одними из лидеров чемпионата Аргентины и в данный момент занимают 2-ю строчку турнирной таблицы набрав 13 очков за 5 матчей. Расположившееся выше «Химнасия и Эсгрима» имеет в своем активе на 1 балл больше, но у них еще и на 1 сыгранный матч больше.

В новом сезоне «Ньюэллс Олд Бойс» еще не знали поражений. Команда лишь один раз не смогла определить сильнейшего в матче против «Сан-Лоренсо» который завершился безрезультативной ничьей со счетом 0:0.

А в остальных поединках «прокаженные» без проблем справились с такими соперниками как «Банфилд» (1:2), Тальерес Кордоба« (0:1), "Аргентинос Хуниорс" (1:0) и "Эстудиантес" (0:2).

"Ньюэллс Олд Бойс" не проигрывал нынешнему сопернику ни в одной из очных встреч.

"Патронато"

"Красно-черные" не так удачно начали нынешний сезон и смогли забраться всего на 14-е место в турнирной таблице Профессиональной лиги Аргентины набрав 7 очков после 5-ти сыгранных матчей. Команда забивала 6 раз, а пропускала — 7.

"Патронато" показывает очень нестабильную игру в нынешнем розыгрыше. На старте чемпионата команда сыграла вничью с "Велесом Сарсфилдом" (1:1), а после проиграла "Химнасии и Эсгриме" (2:0).

В третем туре "красно-черные" смогли минимально обыграть "Альдосиви" (1:0), а после проиграли "Сармьенто Жунину" (3:1). А вот в последнем туре чемпионата Аргентины "Патронато" смог выиграть у "Индепендьенте" со счетом 3:1.

Так же между матчами чемпионата "красно-черные" провели кубковый поединок 1/16 где в серии пенальти оказали сильнее "Колона Санта Фе" (2:1) и продолжат свою борьбу за трофей дальше.

Прогноз и ставка

На победу "Ньюэллса Олд Бойса" в этом матче можно поставить за 1.98, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу "Патронато" — за 4.18.

Прогноз — "Ньюэллс Олд Бойс" имеет большие планы на этот сезон и находится просто в превосходной форме, поэтому такой соперник как "Патронато", которому "прокаженные" никогда не проигрывали, не составит труда хозяевам поля забрать свои 3 очка.

Ставка — "Ньюэллс Олд Бойс" победа за 1.98.