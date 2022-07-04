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    «Минск» оперативно разберется с аутсайдером

    «Днепр» Могилев — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Белоруссии, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Минск»
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    Антон Шрамченко
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 18:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Днепр» Могилев

    Дебютант элитного дивизиона пока никак не приспособится к новым для себя условиям, борясь лишь за выживание.

    «Днепр» Могилев многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата днепряне пропустили уже 24 раза.

    Минувший тур чемпионата принес команде один балл. «Днепр» Могилев на выезде не дал себя обыграть «Энергетику-БГУ» (1:1).

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    Матчи против «Минска» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Днепр» Могилев дважды выиграл и столько же раз уступил.

    «Минск»

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. Минчане вполне способны потягаться даже за медали чемпионата.

    В чемпионате «Минск» на данный момент занимает 6 место в таблице. Причем забивает и пропускает команда с одинаковой частотой (18:18).

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    • Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Минск» потерпел обиднейшее поражение от «Белшины» (2:4).

    Лидером атак минчан является Владимир Хващинский. В активе опытного форварда уже 7 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.58, на ничью за 3.82, а на «Днепр» Могилев — за 5.50.

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    «Днепр» Могилев слишком часто пропускает в свои ворота.

    «Минск» по игре выглядит мощнее оппонента.

    Минчане наверняка постараются поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

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    «Днепр» Могилев — «Минск»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Минск» оперативно разберется с аутсайдером
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