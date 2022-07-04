«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 июля, начало — в 18:00 мск. «Днепр» Могилев — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Дебютант элитного дивизиона пока никак не приспособится к новым для себя условиям, борясь лишь за выживание.

«Днепр» Могилев многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах чемпионата днепряне пропустили уже 24 раза.

Минувший тур чемпионата принес команде один балл. «Днепр» Могилев на выезде не дал себя обыграть «Энергетику-БГУ» (1:1).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Минска» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Днепр» Могилев дважды выиграл и столько же раз уступил.

«Минск»

Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. Минчане вполне способны потягаться даже за медали чемпионата.

В чемпионате «Минск» на данный момент занимает 6 место в таблице. Причем забивает и пропускает команда с одинаковой частотой (18:18).

Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Минск» потерпел обиднейшее поражение от «Белшины» (2:4).

Лидером атак минчан является Владимир Хващинский. В активе опытного форварда уже 7 забитых мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.58, на ничью за 3.82, а на «Днепр» Могилев — за 5.50.

«Днепр» Могилев слишком часто пропускает в свои ворота .

«Минск» по игре выглядит мощнее оппонента.

Минчане наверняка постараются поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.