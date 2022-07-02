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    Сумеет ли «Спартак» сохранить ворота «сухими»?

    «Спартак» — «Енисей». Ставка (к. 2.40), прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Енисей»
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    «Спартак»
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. «Спартак» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Июля 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Спартак»

    Красно-белые завершили сезон РПЛ на 10-м месте, повторив свой антирекорд, но выиграли Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» со счетом 2:1.

    После этого главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

    Коэффициенты матча Спартак — Енисей

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
    •

    Также в межсезонье «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, приостановили контракты Крал и Мозес. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй.

    Все прогнозы на футбол

    В контрольных матчах в июне «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2) и , благодаря дублю Промеса, одержал победу над калининградской «Балтикой» (3:2).

    «Енисей»

    Минувший сезон стал одним из самых успешных в новейшей истории «Енисея» — команда остановилась в 2 очках от зоны стыков ФНЛ и добралась до полуфинала Кубка России.

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    • После того главный тренер красноярцев Вадим Гаранин ушел на повышение в «Сочи», а «Енисей» возглавил Артем Горлов. Ранее 34-летний тренер работал со «Знаменем Труда», выступавшим в ФНЛ-2.

    Летом ушли защитник Бевеев, полузащитники Раздорских и Зотов, вратарь Опарин . «Енисей» арендовал у «Рубина» защитника Савицкого и подписал полузащитника КАМАЗа Воронина.

    Все футбольные трансферы

    В июне красноярцы провели контрольные матчи с «Торпедо» (1:2), «СКА-Хабаровском» (2:0) и «Балтикой» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Енисея» — 5.40.

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    В полуфинале Кубка России этого года «Спартак» разгромил красноярцев 3:0. Всего команды встречались 4 раза, три матча выиграли красно-белые, «Енисей» победил раз в кубковом матче 2020 — 1:0.

    Предыдущие матчи «Спартака» вышли результативными — причем в обе стороны. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.52 и ТБ 2,5 за 1.45.

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    «Спартак» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спартак» сохранить ворота «сухими»?
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