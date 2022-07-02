Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. «Спартак» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Красно-белые завершили сезон РПЛ на 10-м месте, повторив свой антирекорд, но выиграли Кубок России, победив в финальном матче «Динамо» со счетом 2:1.

После этого главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинул клуб вместе со своим тренерским штабом, но уже через 13 часов его заменил молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Коэффициенты матча Спартак — Енисей 1 1.52 X 4.20 2 5.40 Ставка

Также в межсезонье «Спартак» расстался с Бакаевым, Кутеповым, Глушенковым, Ларссоном, приостановили контракты Крал и Мозес. Из «Крыльев Советов» перешел форвард Зиньковскй.

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В контрольных матчах в июне «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2) и , благодаря дублю Промеса, одержал победу над калининградской «Балтикой» (3:2).

«Енисей»

Минувший сезон стал одним из самых успешных в новейшей истории «Енисея» — команда остановилась в 2 очках от зоны стыков ФНЛ и добралась до полуфинала Кубка России.

После того главный тренер красноярцев Вадим Гаранин ушел на повышение в «Сочи», а «Енисей» возглавил Артем Горлов. Ранее 34-летний тренер работал со «Знаменем Труда», выступавшим в ФНЛ-2.

Летом ушли защитник Бевеев, полузащитники Раздорских и Зотов, вратарь Опарин . «Енисей» арендовал у «Рубина» защитника Савицкого и подписал полузащитника КАМАЗа Воронина.

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В июне красноярцы провели контрольные матчи с «Торпедо» (1:2), «СКА-Хабаровском» (2:0) и «Балтикой» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Енисея» — 5.40.

В полуфинале Кубка России этого года «Спартак» разгромил красноярцев 3:0. Всего команды встречались 4 раза, три матча выиграли красно-белые, «Енисей» победил раз в кубковом матче 2020 — 1:0.

Предыдущие матчи «Спартака» вышли результативными — причем в обе стороны. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет верховой матч. .