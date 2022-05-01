«Брест» на свое территории сыграет против «Клермона» в 35-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Брест» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» уже спокойно может доигрывать чемпионат. Выше десятой строки он вряд ли поднимется, и в то же время опустится особо ниже уже не сможет.

«Красно-белые» хорошо провели свои два последних матча, выиграв их оба, поочередно обыграв дома 2:1 «Лион» и на выезде «Метц» 1:0 в минувшем туре первенства.

Коэффициенты матча Брест — Клермон 1 2.25 X 3.45 2 3.20 Ставка

Перед этим же команда добыла всего лишь одну викторию за пять проведенных встреч при одном мировом исходе и трех фиаско, два из которых были с минимальной разницей.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Брест» в последнее время выступает с переменным успехом. Так за минувшие семь игр чемпионата он по три раза уступал и побеждал и один поединок свел вничью.

«Клермон»

Перед стартом данного тура «Клермон» разместился на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 33 очков. Прямой вылет он опережает на четыре пункта, а от зоны переходных матчей оторвался на два балла.

Вот уже как три тура чемпионата «всадники» не знают горечи поражений, расписав в этом отрезке мировые «Метцем» 1:1 и «Анже» 2:2, а также обыграв 1:0 в гостях «Труа».

Перед этой же успешной серией коллектив потерпел пять подряд поражений, а не побеждал на протяжении семи встреч чемпионата.

Отметим, за весь чемпионат «Клермону» удалось набрать на выезде 18 очков. За последние четыре гостевые игры у него два фиаско, одна мировая и одно фиаско.

Три последние очные игры этих клубов завершились вничью, а до этого дважды сильнее был «Брест».

Прогноз и ставка на «Брест» — «Клермон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.31.

На викторию «Клермона» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.50.

В данном поединке прогнозируем, что более мотивированный «Клермон» будет ближе к победы. В общем, ставим в этой игре с 0 форой на гостевую команду.