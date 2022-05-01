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    «Брест» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Чемпионат Франции, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Клермон»
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    «Клермон»
    «Брест» на свое территории сыграет против «Клермона» в 35-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 1 мая и начнется в 16:00 по мск. «Брест» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Мая 2022 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 16:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    «Брест» уже спокойно может доигрывать чемпионат. Выше десятой строки он вряд ли поднимется, и в то же время опустится особо ниже уже не сможет.

    «Красно-белые» хорошо провели свои два последних матча, выиграв их оба, поочередно обыграв дома 2:1 «Лион» и на выезде «Метц» 1:0 в минувшем туре первенства.

    Коэффициенты матча Брест — Клермон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
    •

    Перед этим же команда добыла всего лишь одну викторию за пять проведенных встреч при одном мировом исходе и трех фиаско, два из которых были с минимальной разницей.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Брест» в последнее время выступает с переменным успехом. Так за минувшие семь игр чемпионата он по три раза уступал и побеждал и один поединок свел вничью.

    «Клермон»

    Перед стартом данного тура «Клермон» разместился на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 33 очков. Прямой вылет он опережает на четыре пункта, а от зоны переходных матчей оторвался на два балла.

    Вот уже как три тура чемпионата «всадники» не знают горечи поражений, расписав в этом отрезке мировые «Метцем» 1:1 и «Анже» 2:2, а также обыграв 1:0 в гостях «Труа».

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    • Перед этой же успешной серией коллектив потерпел пять подряд поражений, а не побеждал на протяжении семи встреч чемпионата.

    Отметим, за весь чемпионат «Клермону» удалось набрать на выезде 18 очков. За последние четыре гостевые игры у него два фиаско, одна мировая и одно фиаско.

    Три последние очные игры этих клубов завершились вничью, а до этого дважды сильнее был «Брест».

    Прогноз и ставка на «Брест» — «Клермон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Клермона» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.50.

    В данном поединке прогнозируем, что более мотивированный «Клермон» будет ближе к победы. В общем, ставим в этой игре с 0 форой на гостевую команду.

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    «Брест» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Ставим на более мотивированного соперника
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