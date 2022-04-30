«Зенит» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы находятся в двух шагах от золотых медалей. А при определенных раскладах команда Сергея Семака может отпраздновать чемпионство уже совсем скоро.

В минувшем туре чемпионата «Зенит» вновь победил. Петербуржцы на выезде сломили сопротивление «Краснодара» (1:3).

Коэффициенты матча Зенит — Локомотив 1 1.25 X 6.10 2 11.50 Ставка

Несмотря на голевое молчание Артема Дзюбы, в составе питерцев есть, кому забивать. Например, на эту роль вполне сгодится Иван Сергеев.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против железнодорожников для «Зенита» традиционно складываются успешно. Из пяти последних поединков команда добыла три победы, дважды расписав мировую.

«Локомотив»

«Локомотив» в нынешнем сезоне переживает мучительный этап перестройки. Москвичи претендуют на еврокубковые места, но пока находятся на 5 месте.

Впрочем, оборона команды частенько дает сбои. В 25 матчах пропущено уже 32 мяча, что явно дисгармонирует с амбициями клуба.

В минувшем туре чемпионата «Локомотив» добыл три очка. Дома москвичи с боями одолели «Нижний Новгород» (2:1).

Без кадровых проблем также не обходится. Этот поединок пропустит дисквалифицированный форвард Ян Кухта.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.29, на ничью за 6.55, а на «Локомотив» — за 11.50.

«Зенит» наверняка постарается как можно скорее обеспечить себе золотые медали .

Железнодорожники в нынешнем сезоне крайне нестабильны.

Питерцы выглядят банально мощнее соперника, и наверняка продемонстрируют это на деле. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.35. Для остальных — более умеренный прогноз.