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    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз, ставки (к. 1.93) на футбол, РПЛ, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Локомотив»
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    «Локомотив» — «Зенит»
    Встреча 27-го тура РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом» состоится 30 апреля. Матч на арене «Санкт-Петербург» начнется в 19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Зенит»

    В начале апреля «Зенит» на выезде разошелся миром с «Сочи» (0:0) и в Грозном победил «Ахмат» (2:0).

    Затем действующий чемпион дома победил «Урал» (3:1) в рамках РПЛ, а потом вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

    Коэффициенты матча Зенит — Локомотив

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    В последнем матче команда Сергея Семака на выезде одержала победу над «Краснодаром» со счетом 3:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 26 туров РПЛ «Зенит» с 58 очками на первом месте. Разница мячей 61-25, Дзюба забил 11 голов. Не сыграют Караваев, Ловрен, Одоевский и Крицюк.

    «Локомотив»

    Во время паузы на матчи сборных «Локомотив» на выезде уступил «Химкам» (0:1) в контрольном матче, а потом в домашнем матче РПЛ одолел «Спартак» (1:0).

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    • Затем команда Заура Хапова была разгромлена в Ростове — 1:4, а потом поделила очки на выезде в Сочи — 2:2.

    В последнем матче железнодорожники на своем поле в большинстве взяли верх над «Нижним Новгородом» (2:1) благодаря дублю Рифата Жемалетдинова.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 матчей чемпионата России «Локомотив» на 5-м месте с 41 очком и разницей мячей 37-32. Жемалетдинов забил 8 голов. Под вопросом участие Магкеева и Камано.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Локомотива» — 9.80.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Зенит» одержал три победы, ни разу не проиграв.

    «Локомотив» дважды выиграл и дважды проиграл в пяти последних выездах в Петербург, включая поражение со счетом 1:6 в прошлом сезоне. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.90 и ТБ 2,5 за 1.52.

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    «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Притормозит ли «Локо» рвущийся к золоту «Зенит»?
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