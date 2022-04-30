Встреча 27-го тура РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом» состоится 30 апреля. Матч на арене «Санкт-Петербург» начнется в 19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

В начале апреля «Зенит» на выезде разошелся миром с «Сочи» (0:0) и в Грозном победил «Ахмат» (2:0).

Затем действующий чемпион дома победил «Урал» (3:1) в рамках РПЛ, а потом вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинале по пенальти «Алании» — 2:2 (5:6).

Коэффициенты матча Зенит — Локомотив 1 1.25 X 5.90 2 11.00 Ставка

В последнем матче команда Сергея Семака на выезде одержала победу над «Краснодаром» со счетом 3:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 26 туров РПЛ «Зенит» с 58 очками на первом месте. Разница мячей 61-25, Дзюба забил 11 голов. Не сыграют Караваев, Ловрен, Одоевский и Крицюк.

«Локомотив»

Во время паузы на матчи сборных «Локомотив» на выезде уступил «Химкам» (0:1) в контрольном матче, а потом в домашнем матче РПЛ одолел «Спартак» (1:0).

Затем команда Заура Хапова была разгромлена в Ростове — 1:4, а потом поделила очки на выезде в Сочи — 2:2.

В последнем матче железнодорожники на своем поле в большинстве взяли верх над «Нижним Новгородом» (2:1) благодаря дублю Рифата Жемалетдинова.

Календарь и таблица РПЛ

После 25 матчей чемпионата России «Локомотив» на 5-м месте с 41 очком и разницей мячей 37-32. Жемалетдинов забил 8 голов. Под вопросом участие Магкеева и Камано.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Локомотива» — 9.80.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В пяти последних очных встречах «Зенит» одержал три победы, ни разу не проиграв.

«Локомотив» дважды выиграл и дважды проиграл в пяти последних выездах в Петербург, включая поражение со счетом 1:6 в прошлом сезоне. Прогнозируем, что «Зенит» не проиграет верховой матч. .