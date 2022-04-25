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    «Зенит» своего шанса не упустил. Подопечные Семака увеличили разницу в борьбе за чемпионство

    «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 26 тура чемпионата России.

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    Иван Сергеев и Дмитрий Чистяков
    Команда Сергея Семака закрепилась на первой позиции в таблице РПЛ. Теперь разрыв с «Динамо» составляет 6 пунктов.

    Ход матча

    5' Никита Кривцов пробил с угла штрафной чуть мимо ворот.

    6' «Зенит» ответил опасным моментом. Юри Альберто сыграл головой на добивании, но Матвей Сафонов справился с угрозой.

    Фрагмент матча
    Twitter РПЛ

    15' Далер Кузяев дважды пытался обострить ситуацию дальним забросом, но безуспешно.

    25' Ивану Сергееву пришлось оказать медпомощь после столкновения.

    30' Матвей Сафонов отвел угрозу от своих ворот после углового «Зенита».

    33' Матвей Сафонов получил повреждение и ему оказали медпомощь.

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    • 35' Далер Кузяев отдал на ход Ивану Сергееву, который вышел на ударную позицию и точно пробил в правый угол.

    42' Малком удвоил преимущество гостей ударом с края штрафной.

    50' В начале второго тайма команды пытались контролировать мяч. Также было одно нарушение правил.

    Фрагмент матча
    Twitter РПЛ

    59' Вместо Ивана Сергеева на поле вышел Андрей Мостовой. Данил Круговой поменял Вендела.

    60' У «Краснодара» после двух замен на поел появились Александр Черников и Алекс Мацукатов.

    65' Чтобы помешать «Зениту» развивать игру контролем мяча, «Краснодар» сделал еще две замены.

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    73' Ираклий Манелов выпрыгнул выше всех и ударом головой в правый угол переиграл вратаря. 1:2.

    78' «Зенит» поменял Юри Альберто и Клаудиньо.

    Фрагмент матча
    Twitter РПЛ

    84' Первая желтая карточка в игре. Андрей Мостовой получил предупреждение.

    88' Магомед Оздоев отозвался на хорошую передачу в штрафную и сумел переиграть вратаря. Счет стал 3:1 в пользу гостей.

    90' «Краснодар» начал давить. Он больше контролировал мяч и имел возможность с углового.

    РПЛ. 26 тур
    Краснодар — Зенит 1:3 (0:2, 1:1)
    Голы: 0:1 — 35 Сергеев, 0:2 — 42 Малком, 1:2 — 73 Манелов, 1:3 — 87 ОздоевКраснодар: Сафонов, Петров, Сорокин, Литвинов, Исаенко, Газинский (Мацукатов, 61), Якимов (Черников, 61), Кривцов, Ионов (Ильин, 74), Волков (Манелов, 65), Олусегун (Апеков, 65)Зенит: Кержаков, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Сутормин, 86), Клаудиньо (Оздоев, 78), Барриос, Вендел (Круговой, 59), Кузяев, Малком, Сергеев (Мостовой, 59), Юри Алберто (Ерохин, 78)Предупреждения: Мостовой (84), Манелов (85), Петров (88)

    90+5' Финальный свисток, который зафиксировал победу «Зенита» со счетом 3:1.

    Дмитрий Чистяков
    Twitter РПЛ

    Следующие матчи

    30 апреля «Краснодар» примет «Ростов». Перед этой игрой «быки» занимают 6 позицию. У них 39 очков на счету.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Зенит» закрепился на первой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. Теперь разрыв с «Динамо» составляет 6 пунктов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прямая речь

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

    — В первом тайме были некоторые заминки, не слишком хорошо сыграли особенно в обороне. Второй тайм был лучше, мы контролировали игру до того момента, пока не пропустили. Градус игры повысился, «Краснодар» стал создавать больше моментов.

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  • Сегодня

    • Необходим был гол, чтобы обезопасить себя от нервной концовки. Хорошо, что мы его забили. Это довольно сложная победа, но других, наверно, не бывает. Есть над чем работать, но победа заслуженная, поздравляю ребят.

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков

    — После забитого мяча они насели на наши ворота, было много моментов, но слава богу, что мы забили третий. Честно, нервяк был.

    Защитник «Зенита» Данил Круговой

    — «Зенит» еще не чемпион, надо еще сыграть. Не будем загадывать. Сыграем, тогда и будем праздновать

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