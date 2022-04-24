Конец чемпионской интриги. ЦСКА завершил золотую гонку «Динамо»

Ход матча
9’ Макаров завершил динамовскую контратаку неточным ударом от угла штрафной.
21’ Смолов взял игру на себя, добежал до радиуса штрафной ЦСКА, но при ударе упёрся в защитника. Шиманьски подобрал мяч у угла штрафной и простенько пробил — Акинфеев на месте.
28’ Карраскаль левым краем ворвался в штрафную «Динамо», раскачал защитника и пробил в ближний угол ворот — Шунин среагировал.
30’ Тут же отвечает ЦСКА — ворвался слева в чужую штрафную Заболотный, не стал снаряд обрабатывать, а сразу нанес удар по воротам и попал в сетку, но с внешней стороны рамки.
43’ Заболотный откликнулся на подачу Языджи от угла поля, выпрыгнул и пробил головой — в метре от штанги ворот «Динамо».
47’ Фомин из-за штрафной пробил под перекладину ворот ЦСКА — Акинфеев в прыжке перевёл мяч на угловой.
57’ Варела простреливал во вратарскую, Акинфеев дотянулся до мяча, переправив его ценой небольшого повреждения за пределы поля.
67’ 1:0 Чидера Эджуке. Заболотный увёл за собой одного из центральных защитников, Эджуке ушёл от подката, на скорости ворвался в штрафную «Динамо» и нанёс удар — а мяч через руки вратаря отправился в сетку ворот.
73’ Захарян сделал проникающую передачу в штрафную ЦСКА, Тюкавин попытался пробить с ходу, но подкат защитника помешал пойти мячу в створ, вместо этого он прилетел в руки Акинфеева.
78’ Евгеньев головой сделал неудачную скидку на ход Фернандесу, но с ударом Марио с острого угла Шунин справился. А далее Эджуке вывели на удар из центра штрафной при отыгранном уже вратаре — мяч прошел в полуметре от штанги.
84’ Грулев с левого края выполнил передачу в центр штрафной ЦСКА. Тюкавин в касание, по-хоккейному, подправлял снаряд в левый угол, но угодил в штангу, от которой сфера ушла за пределы поля.
86’ Евгеньев грубо ошибся в центре поля, подарив Зайнутдинову выход один на один, но удар из пределов штрафной «Динамо» получился откровенно плохим — Шунин справился.
Лучшим игроком матча был признан автор единственного гола Чидера Эджуке.
Следующие матчи
Красно-синие набрали 47 очков и вернулись на третье место в таблице. «Динамо» с 52 очками осталось на второй строчке.
Следующий матч в рамках РПЛ команда проведет 1 мая на выезде против «Ахмата». «Динамо» 30 апреля примет дома «Урал».
Прямая речь
Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА
— Тяжелая игра двух равных соперников. Первый тайм почти без моментов. Во втором игра стала более открытой, с моментами. Забили. У Тюкавина была штанга. Но и у нас было 3 момента, могли раньше снять все вопросы. Спасибо ребятам, дотерпели до конца.
Карраскаль не был доволен своей заменой. Как и любой профессиональный футболист недоволен своим уходом с поля, это нормально. Нужно было освежить игру, она была на встречных курсах, движение туда-сюда. Свежести игроку после 60 минут не хватало, защитники тоже устают. Иногда такие замены работают, иногда нет.
Языджи пропустил какое-то количество тренировок. Беспокоила спина. Не может не сказаться, тяжело ему 90 минут. Все достаточно просто. Сейчас его состояние хорошее, но идет праздник мусульманский. У нас три человека держат пост. Это мое мнение: когда держишь пост, играть весь матч невозможно.
Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»
— Хотелось бы поздравить своего коллегу, главного тренера ЦСКА, с победой. Если говорить о качестве нашей игры, то я ей удовлетворен. Мы дисциплинированно сыграли в первом тайме, не давали сопернику создать моменты. Я считаю, что во втором тайме мы контролировали ход игры, особенно в первые 20 минут. У нас были хорошие моменты, которые мы создавали у ворот соперника. Если говорить в целом, то качеством игры я доволен. Иногда нам не хватало совсем чуть-чуть. Стоит отметить, когда Тюкавин попал в штангу. Но мы довольны игрой.