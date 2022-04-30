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    «Ренн» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Франции, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Сент-Этьен»
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    «Ренн»
    Встреча 35-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Сент-Этьеном» состоится 30 апреля. Матч на «Роазон Парк» начнется в 22:00 мск. «Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    На домашнем стадионе клуб одержал 11 побед в 14 последних поединках Лиги 1 (3 поражения). Причем во всех 14 матчах бретонцы не покидали поле без забитых мячей.

    В начале апреля подопечные Брюно Женезьо на выезде победили «Реймс» (3:2), а вернувшись домой, уступили «Монако» (2:3).

    Коэффициенты матча Ренн — Сент-Этьен

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    Гостевой матч со «Страсбургом» также завершился поражением (1:2), после чего «Ренн» выместил злость в прошлом туре на «Лорьяне», разгромив соперника со счетом 5:0.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За 4 матча до финиша Лиги 1 «Ренн» с 59 очками занимает 3-е место, опережая «Монако» лишь по дополнительным показателям. Разница мячей 75-36, Мартен Терье забил 21.

    «Сент-Этьен»

    В гостях клуб выступает неудачно в текущем сезоне Лиги 1 и не смог выиграть в 13 из 16 встреч (4 ничьи, 9 поражений).

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    • В начале апреля «зеленые» на выезде были разгромлены «Лорьяном» (2:6), после чего дома победили «Брест» (2:1).

    В последних матчах команда Паскаля Дюпра в гостях поделила очки с «Бордо» (2:2) и на своем поле проиграла «Монако» (1:4).

    Календарь и таблица Лиги 1

    По итогам 34 туров «Сент-Этьен» располагается на опасной 18-й позиции, а до спасительной 17-й строчки всего 2 очка. Разница мячей 38-68, Вахби Хазри забил 10.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ренна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.33, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Сент-Этьена» — 8.60.

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    В первом круге «Ренн» победил со счетом 5:0. В пяти последних очных встречах «Сент-Этьен» одержал две победы и потерпел три поражения.

    Из пяти выездов в Ренн «Сент-Этьен» выиграл лишь один, последний, потерпев три поражения. Прогнозируем, что «Ренн» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.81 и ТБ 2,5 за 1.50.

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    «Ренн» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Ренн» в тройке лидеров?
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