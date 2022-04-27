«Каспий»
Старт у этого клуба получился неожиданно мощным. Сейчас команда из Актау лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 13 очков.
Парадокс, но у лидера сейчас отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (6:7). Да и отрыв от преследователей минимальный.
В минувшем туре «Каспий» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда разгромно уступила «Астане» (4:0).
Против «горняков» команда из Актау исторически играет неудачно. Из четырех очных свиданий команда добыла одну викторию при трех поражениях.
«Шахтер» Караганда
Эта команда стартовала, в целом, не своем уровне. «Шахтер» Караганда находится в районе экватора турнирной таблицы.
Самое большое достояние команды — шикарная атака. У «горняков» на данный момент лучшая результативность в лиге.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Шахтер» Караганда не смог добыть хотя бы балла. Дома команда минимально уступила «Акжайыку».
«Шахтер» Караганда лишь на три очка отстает от лидера чемпионата. Да и вообще, команда Магомеда Адиева настроена на выход в еврокубки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Каспий» за 2.14, на ничью за 3.20, а на «Шахтер» Караганда — за 3.48.
«Каспий»
«Шахтер» Караганда забивает чаще всех в лиге.
Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.