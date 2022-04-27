«Каспий» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 15:00 мск. «Каспий» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий»

Старт у этого клуба получился неожиданно мощным. Сейчас команда из Актау лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 13 очков.

Парадокс, но у лидера сейчас отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (6:7). Да и отрыв от преследователей минимальный.

В минувшем туре «Каспий» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда разгромно уступила «Астане» (4:0).

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Против «горняков» команда из Актау исторически играет неудачно. Из четырех очных свиданий команда добыла одну викторию при трех поражениях.

«Шахтер» Караганда

Эта команда стартовала, в целом, не своем уровне. «Шахтер» Караганда находится в районе экватора турнирной таблицы.

Самое большое достояние команды — шикарная атака. У «горняков» на данный момент лучшая результативность в лиге.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Шахтер» Караганда не смог добыть хотя бы балла. Дома команда минимально уступила «Акжайыку».

«Шахтер» Караганда лишь на три очка отстает от лидера чемпионата. Да и вообще, команда Магомеда Адиева настроена на выход в еврокубки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Каспий» за 2.14, на ничью за 3.20, а на «Шахтер» Караганда — за 3.48.

«Каспий» намеревается удержаться в лидирующей группе .

«Шахтер» Караганда забивает чаще всех в лиге.

Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.