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    В Актау забьют и те, и другие

    «Каспий» — «Шахтер» Караганда. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Казахстана, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каспий» — «Шахтер» Караганда
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    Магомед Адиев
    «Каспий» сыграет на своем поле с «Шахтером» Караганда в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 15:00 мск. «Каспий» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 27 Апреля 2022 года
    Каспий
  • Актау
    •  Каспий 15:00 Шахтер Караганда Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Каспий»

    Старт у этого клуба получился неожиданно мощным. Сейчас команда из Актау лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 13 очков.

    Парадокс, но у лидера сейчас отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (6:7). Да и отрыв от преследователей минимальный.

    В минувшем туре «Каспий» разочаровал как игрой, так и результатом. На выезде команда разгромно уступила «Астане» (4:0).

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    Против «горняков» команда из Актау исторически играет неудачно. Из четырех очных свиданий команда добыла одну викторию при трех поражениях.

    «Шахтер» Караганда

    Эта команда стартовала, в целом, не своем уровне. «Шахтер» Караганда находится в районе экватора турнирной таблицы.

    Самое большое достояние команды — шикарная атака. У «горняков» на данный момент лучшая результативность в лиге.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Шахтер» Караганда не смог добыть хотя бы балла. Дома команда минимально уступила «Акжайыку».

    «Шахтер» Караганда лишь на три очка отстает от лидера чемпионата. Да и вообще, команда Магомеда Адиева настроена на выход в еврокубки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Каспий» за 2.14, на ничью за 3.20, а на «Шахтер» Караганда — за 3.48.

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    «Каспий» намеревается удержаться в лидирующей группе.

    «Шахтер» Караганда забивает чаще всех в лиге.

    Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.

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    «Каспий» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. В Актау забьют и те, и другие
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