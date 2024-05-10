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    Котов удивит Шелтона?

    Шелтон — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 10 мая 2024 года

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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Шелтон — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 10 Мая 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Рим. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 13:00 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
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    Шелтон

    Бен еще в начале апреля стал победителем турнира в Хьюстоне. Это был его первый титул на грунте, на котором он начал играть только в прошлом году.

    В финале американец выиграл у Фрэнсиса Тиафо. Но также стоит отметить его волевую победу над прошлогодним четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» аргентинцем Томасом Этчеверри.

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    • При этом Шелтон не очень удачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде. Хотя начало было многообещающим — в певром матче 14-я ракетка мира разгромил Томаша Махача со счетом 6:0, 6:2.

    В матче против Александра Бублика до какого-то момента всё было под контролем, но начиная со второго сета соперник вдруг вообще перестал ошибаться на подаче. В итоге — поражение со счетом 6:3, 6:7, 4:6.

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    Примечательно, что в прошлом году Бен проиграл Бублику на старте турнира в Риме.

    Котов

    Павел на удивление легко прошел первый круг, разгромив американца Алекса Микельсена.

    Россиянин отдал сопернику лишь два гейма — 6:1, 6:1. В его случае это большая редкость.

    Но надо признать, что Микельсен отвратительно играл в этом матч, в том числе на своей подаче (взял меньше 50 процентов очков).

    С другой стороны, после недавнего выступления Котова в Мадриде этот результат не стал большим сюрпризом.

    На «Мастерсе» в испанской столице Павел обыграл испанца Альберта Рамоса и австралийца Джордана Томпсона, после чего очень достойно провел встречу с итальянцем Янником Синнером (2:6, 5:7).

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    Пусть и не очень стремительно, но Котов продолжает прогрессировать. Вполне вероятно, что в этом году он наконец-то дебютирует в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Котова букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: главной проблемой Павла в предстоящем матче, скорее всего, станет подача американца. На приеме будет сложно, это почти факт, но мы все равно считаем, что россиянин способен создать интригу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Шелтон — Котов. Россиянин Павел Котов сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шелтон — Котов с коэффициентом 1.92.
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