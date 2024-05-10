Россиянин Павел Котов сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Шелтон — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен еще в начале апреля стал победителем турнира в Хьюстоне. Это был его первый титул на грунте, на котором он начал играть только в прошлом году.

В финале американец выиграл у Фрэнсиса Тиафо. Но также стоит отметить его волевую победу над прошлогодним четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» аргентинцем Томасом Этчеверри.

При этом Шелтон не очень удачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Мадриде. Хотя начало было многообещающим — в певром матче 14-я ракетка мира разгромил Томаша Махача со счетом 6:0, 6:2.

В матче против Александра Бублика до какого-то момента всё было под контролем, но начиная со второго сета соперник вдруг вообще перестал ошибаться на подаче. В итоге — поражение со счетом 6:3, 6:7, 4:6.

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Примечательно, что в прошлом году Бен проиграл Бублику на старте турнира в Риме.

Котов

Павел на удивление легко прошел первый круг, разгромив американца Алекса Микельсена.

Россиянин отдал сопернику лишь два гейма — 6:1, 6:1. В его случае это большая редкость.

Но надо признать, что Микельсен отвратительно играл в этом матч, в том числе на своей подаче (взял меньше 50 процентов очков).

С другой стороны, после недавнего выступления Котова в Мадриде этот результат не стал большим сюрпризом.

На «Мастерсе» в испанской столице Павел обыграл испанца Альберта Рамоса и австралийца Джордана Томпсона, после чего очень достойно провел встречу с итальянцем Янником Синнером (2:6, 5:7).

Пусть и не очень стремительно, но Котов продолжает прогрессировать. Вполне вероятно, что в этом году он наконец-то дебютирует в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Котова букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: главной проблемой Павла в предстоящем матче, скорее всего, станет подача американца. На приеме будет сложно, это почти факт, но мы все равно считаем, что россиянин способен создать интригу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.