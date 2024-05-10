ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн и Тони Кроос«Реал» — «Бавария» 2:1. Онлайн РодриФавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру Деррик ЛьюисЛьюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis
  • 08:04
    • Тухель обвинил арбитра в поражении «Баварии» от «Реала»
  • 00:01
    • Дубль Хоселу принес «Реалу» победу над «Баварией» в полуфинале ЛЧ
  • 21:47
    • «Фиорентина» стала финалистом Лиги конференций
  • 21:33
    • Махачкалинское «Динамо» обыграло «Химки» и вышло на первое место в Первой лиге
  • 21:25
    • «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    У «Илбирса» сразу будут проблемы

    «Талант» — «Илбирс». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 10 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Талант» — «Илбирс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Илбирс»
    10 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Илбирс». Начало игры — в 18:00 мск. «Талант» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 10 Мая 2024 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 18:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» начал чемпионат достаточно талантливо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Талант» в 6 матчах набрал 11 очков. Вот только забивает команда в среднем порядка гола за матч: всего 7 голов.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Талант» по всем статьям уступил «Мурас Юнайтед» (1:3).

    Причем до того команда выиграла дважды подряд. Да и последняя неудача стала для «Таланта» первой в нынешнем чемпионате.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Талант» настрелял 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последнем поединке команда пропустила 3 мяча, хотя до того пропустила столько же в 5 матчах.

    Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники извлекли по 2 виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Талант» намерен воспользоваться фактором своего поля.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Илбирс» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Илбирс» в 6 матчах добыл всего 3 зачетных балла. Команда забила 3 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

  • Фавориты Евро-2024: Как Англия, Франция и другие топ-сборные готовы к турниру
  • Оцениваем, как готовы к предстоящему ЧЕ-2024 сильнейшие команды предстоящего турнира
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Илбирс» был бит «Дордоем» (0:2).

    А вот до того команда уступила «Алаю» (0:2). Да и с «Алдиером» она покинула поле на щите (1:2).

    В пяти последних поединках «Илбирс» уступил. В этих матчах игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне слабо. Да и единственная победа над «Алгой» была технической.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На данный момент команда явно стоит на вылет. «Илбирс» испытывает заметные сложности в организации игры.

    Последний очный поединок «Илбирс» завершил победой (2:1). Да и сейчас команда явно хочет оттолкнуться от дна таблицы.

    Наверняка гости будут действовать активно. «Илбирс» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Талант» выиграл в двух своих последних матчах

    • «Илбирс» еще ни разу не проиграл в чемпионате

    • «Илбирс» еще ни разу в истории не потерял очки в матчах с «Талантом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.28.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.65.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Талант» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка начнет матч активно.

    Ставка: Победа «Таланта» в 1 тайме за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Шнайдер — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Махач — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бергс — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Наполитано — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пюник — Ван
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колос — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юнион — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Макдональд — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Силькеборг — Орхус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Талант» — «Илбирс». 10 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Илбирс». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Илбирс» с коэффициентом 2.42.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры