10 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Илбирс». Начало игры — в 18:00 мск. «Талант» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» начал чемпионат достаточно талантливо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» в 6 матчах набрал 11 очков. Вот только забивает команда в среднем порядка гола за матч: всего 7 голов.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Талант» по всем статьям уступил «Мурас Юнайтед» (1:3).

Причем до того команда выиграла дважды подряд. Да и последняя неудача стала для «Таланта» первой в нынешнем чемпионате.

В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Талант» настрелял 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последнем поединке команда пропустила 3 мяча, хотя до того пропустила столько же в 5 матчах.

Матчи против «Илбирса» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники извлекли по 2 виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева постараются вернуться в победную обитель. «Талант» намерен воспользоваться фактором своего поля.

«Илбирс»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не получился. Ныне «Илбирс» располагается на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Илбирс» в 6 матчах добыл всего 3 зачетных балла. Команда забила 3 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова проиграла. «Илбирс» был бит «Дордоем» (0:2).

А вот до того команда уступила «Алаю» (0:2). Да и с «Алдиером» она покинула поле на щите (1:2).

В пяти последних поединках «Илбирс» уступил. В этих матчах игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит крайне слабо. Да и единственная победа над «Алгой» была технической.

На данный момент команда явно стоит на вылет. «Илбирс» испытывает заметные сложности в организации игры.

Последний очный поединок «Илбирс» завершил победой (2:1). Да и сейчас команда явно хочет оттолкнуться от дна таблицы.

Наверняка гости будут действовать активно. «Илбирс» явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Талант» выиграл в двух своих последних матчах

«Илбирс» еще ни разу не проиграл в чемпионате

«Илбирс» еще ни разу в истории не потерял очки в матчах с «Талантом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.65.

Прогноз: Номинальные хозяева явно мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Талант» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, и наверняка начнет матч активно.

Ставка: Победа «Таланта» в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63