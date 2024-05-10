Шевченко
Александ преподнес один из главных сюрпризов первого раунда, обыграв Фабиана Марожана.
При этом победа получилась максимально уверенной — 6:3, 6:2.
Это был один из лучших матчей Шевченко в текущем сезоне. Венгерский теннисист не взял ни гейма на приеме, более того, у него не было ни одного брейк-пойнта.
Но в целом Шевченко не очень удачно проводит грунтовый сезон. В Марракеше, Монте-Карло и Мюнхене он не выиграл ни одного матча, а в Мадриде после победы над Артуром Риндеркнешем уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6).
В начале мая 23-летний теннисист проиграл аргентинцу Факундо Багнису на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.
Хачанов
Карен в конце апреля выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде. Возможно, это не тот результат, на который он рассчитывал, но в целом это было достойное выступление.
Россиянин начал с волевой победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом, после чего выиграл у итальянца Флавио Коболли.
В четвертом круге Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру, несмотря на очень многообещающее начало матча — 7:5, 3:6, 3:6.
Лучшим результатом Хачанова на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло. Здесь он выиграл у Кэмерона Норри, Франсиско Серундоло и Даниила Медведева.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.70, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: прошлой осенью Карен проиграл Александру в Меце со счетом 4:6, 4:6. Пожалуй, здесь не стоит спешить с выводами. Хачанов действительно фаворит, но это совсем не означает, что он спокойно выйдет в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.