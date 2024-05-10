Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:00 мск. Шевченко — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шевченко

Александ преподнес один из главных сюрпризов первого раунда, обыграв Фабиана Марожана.

При этом победа получилась максимально уверенной — 6:3, 6:2.

Это был один из лучших матчей Шевченко в текущем сезоне. Венгерский теннисист не взял ни гейма на приеме, более того, у него не было ни одного брейк-пойнта.

Но в целом Шевченко не очень удачно проводит грунтовый сезон. В Марракеше, Монте-Карло и Мюнхене он не выиграл ни одного матча, а в Мадриде после победы над Артуром Риндеркнешем уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6).

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В начале мая 23-летний теннисист проиграл аргентинцу Факундо Багнису на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

Хачанов

Карен в конце апреля выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде. Возможно, это не тот результат, на который он рассчитывал, но в целом это было достойное выступление.

Россиянин начал с волевой победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом, после чего выиграл у итальянца Флавио Коболли.

В четвертом круге Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру, несмотря на очень многообещающее начало матча — 7:5, 3:6, 3:6.

Лучшим результатом Хачанова на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло. Здесь он выиграл у Кэмерона Норри, Франсиско Серундоло и Даниила Медведева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.70, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: прошлой осенью Карен проиграл Александру в Меце со счетом 4:6, 4:6. Пожалуй, здесь не стоит спешить с выводами. Хачанов действительно фаворит, но это совсем не означает, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.