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    Хачанов возьмет реванш у Шевченко?

    Шевченко — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Риме 10 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:00 мск. Шевченко — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шевченко

    Александ преподнес один из главных сюрпризов первого раунда, обыграв Фабиана Марожана.

    При этом победа получилась максимально уверенной — 6:3, 6:2.

    Это был один из лучших матчей Шевченко в текущем сезоне. Венгерский теннисист не взял ни гейма на приеме, более того, у него не было ни одного брейк-пойнта.

    Но в целом Шевченко не очень удачно проводит грунтовый сезон. В Марракеше, Монте-Карло и Мюнхене он не выиграл ни одного матча, а в Мадриде после победы над Артуром Риндеркнешем уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6).

    Все прогнозы на теннис

    В начале мая 23-летний теннисист проиграл аргентинцу Факундо Багнису на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

    Хачанов

    Карен в конце апреля выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде. Возможно, это не тот результат, на который он рассчитывал, но в целом это было достойное выступление.

    Россиянин начал с волевой победы над испанцем Роберто Баутистой-Агутом, после чего выиграл у итальянца Флавио Коболли.

    В четвертом круге Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру, несмотря на очень многообещающее начало матча — 7:5, 3:6, 3:6.

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    Лучшим результатом Хачанова на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло. Здесь он выиграл у Кэмерона Норри, Франсиско Серундоло и Даниила Медведева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 3.70, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: прошлой осенью Карен проиграл Александру в Меце со счетом 4:6, 4:6. Пожалуй, здесь не стоит спешить с выводами. Хачанов действительно фаворит, но это совсем не означает, что он спокойно выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Шевченко — Хачанов. Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шевченко — Хачанов с коэффициентом 1.92.
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