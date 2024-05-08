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    «Байер» — «Рома». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой»

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    «Байер»
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    «Байер»
    «Байер» на своем поле сыграет с «Ромой» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Байер»

    «Байер» вышел в плей-офф Лиги Европы благодаря победе в группе с «Карабахом», «Мольде» и «Хекеном». Леверкузенцы выиграли все 6 матчей, забив 19 голов и пропустив 3 мяча в свои ворота.

    Команда Хаби Алонсо попала сразу в 1/8 финала, одолев в невероятном противостоянии «Карабах» (2:2 на выезде и 3:2 дома). На следующей стадии «Байер» по сумме двух матчей переиграл «Вест Хэм» (2:0 дома и 1:1 в гостях).

    После досрочной победы в чемпионате Германии «фармацевты» сыграли еще 3 матча в Бундеслиге, в которых набрали 5 очков. В крайнем туре «Байер» разгромил на выезде «Айнтрахт» (5:1), продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 48 матчей.

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    «Рома»

    «Рома» стала второй в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», пропустив на первую строчку чешский клуб. Римляне набрали 13 очков при 4-х победах, ничьей и поражении.

    «Волкам» пришлом потрудиться с «Фейеноордом» в стыковых матчах, где путевка в 1/8 финала досталась «Роме» только в результате победы в серии пенальти ответной встречи. Далее римляне уверенно справились с «Брайтоном» (4:0 дома и 0:1 в гостях), а затем выбили из турнира соотечественников из «Милана» (3:1 по сумме двух матчей).

    «Рома» идет на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков в 35-ти матчах. В крайнем туре чемпионата Италии подопечные Даниэле Де России разошлись миром «Ювентусом» (1:1).

    Личные встречи

    Неделю назад в Риме «Байер» обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 7-ми очных матчах на счету каждой из команд по две победы и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Рома» с коэффициентом 1.70.

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