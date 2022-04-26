«Ордабасы»
11 очков в 7 турах — не самый яркий результат, но «Ордабасы» могут быть им довольны. Все-таки 4 место для клуба — неплохая диспозиция.
В минувшем туре «Ордабасы» добыл уверенную победу. Дома команда не оставила шансов «Кызыл-Жару» (3:1).
Вообще, «Ордабасы» сейчас на ходу. Свидетельством тому является трехматчевая серия без поражений.
Против «Кайрата» команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий «Ордабасы» четырежды уступили при одной виктории.
«Кайрат»
Эта команда стартовала не столь многообещающе. Впрочем, отставание от лидера минимальное, да и вообще, фактор Курбана Бердыева решает многое.
Игра команды построена на лучших качествах Хосе Канте. Гвинеец в шести матчах забил уже 5 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Кайрат» откровенно удручил. Дома команда Бердыева сенсационно уступила «Турану» (0:1).
«Кайрат» сейчас явно не смахивает на фаворита чемпионата. Команда Бердыева еще нужно значительно прибавлять во всех игровых компонентах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.74, на ничью за 3.34, а на «Ордабасы» — за 4.56.
«Ордабасы»
«Кайрат» мотивирован вернуться на победный путь.
Команда Бердыева сильнее в кадровом плане, да и вообще, потенциально должна претендовать на чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» во 2 тайме с коэффициентом 2.24.