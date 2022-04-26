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    «Кайрат» дожмет «Ордабасы»

    «Ордабасы» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Казахстана, 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Кайрат»
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    «Кайрат»
    «Ордабасы» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 8-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 15:00 мск. «Ордабасы» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 26 Апреля 2022 года
    Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 15:00 Кайрат Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Ордабасы»

    11 очков в 7 турах — не самый яркий результат, но «Ордабасы» могут быть им довольны. Все-таки 4 место для клуба — неплохая диспозиция.

    В минувшем туре «Ордабасы» добыл уверенную победу. Дома команда не оставила шансов «Кызыл-Жару» (3:1).

    Вообще, «Ордабасы» сейчас на ходу. Свидетельством тому является трехматчевая серия без поражений.

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    Против «Кайрата» команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних очных свиданий «Ордабасы» четырежды уступили при одной виктории.

    «Кайрат»

    Эта команда стартовала не столь многообещающе. Впрочем, отставание от лидера минимальное, да и вообще, фактор Курбана Бердыева решает многое.

    Игра команды построена на лучших качествах Хосе Канте. Гвинеец в шести матчах забил уже 5 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кайрат» откровенно удручил. Дома команда Бердыева сенсационно уступила «Турану» (0:1).

    «Кайрат» сейчас явно не смахивает на фаворита чемпионата. Команда Бердыева еще нужно значительно прибавлять во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 1.74, на ничью за 3.34, а на «Ордабасы» — за 4.56.

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    «Ордабасы» традиционно сложно играют с алмаатинцами.

    «Кайрат» мотивирован вернуться на победный путь.

    Команда Бердыева сильнее в кадровом плане, да и вообще, потенциально должна претендовать на чемпионство. Наши прогноз и ставка — Победа «Кайрата» во 2 тайме с коэффициентом 2.24.

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    «Ордабасы» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кайрат» дожмет «Ордабасы»
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