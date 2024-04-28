«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Никакого оверперформанса в нынешнем сезоне от «Лос-Анджелес Лейкерс» не ждали, но уже можно отдать должное клубу Хэма за то, что он просто попал в плей-офф.
Последние матчи: Пройти раунд плей-ин «озерникам» оказалось вполне по силам, но в серии против действующего чемпиона счет уже 0:3…
Травмированные игроки: Список травмированных не меняется от матча к матчу. По-прежнему вне игры Худ-Шифино, Реддиш, Вуд и Вандербилт.
Общий тонус клуба: Есть надежда, что Дэвис и Джеймс не сольются в серии в сухую, но для этого нужно будет очень постараться в четвертой игре серии.
«Денвер»
Турнирное положение: Постепенно «Денвер» начинает вспоминать свой прошлогодний баскетбол и от матча к матчу только прибавляет.
Последние матчи: Были мысли, что у «Наггетс» может пройти серия против «Лейкерс», как по маслу, но вероятность такого развития событий была не очень высока.
Травмированные игроки: К травмированному продолжительное время Чанчару присоединился Гиллеспи, травмировавший колено в третьем матче серии.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости вполне могут взять паузу, чтобы завершить серию уже на своем паркете.
Статистика для ставок
- «Денвер» выиграл у «озерников» пять последних матчей в Калифорнии
- «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл три последних матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» дают коэффициент 2.41, а на победу «Денвера» — 1.61.
Прогноз: Хозяева паркета приложат максимум усилий для победы на своем паркете
- Нью-Орлеан — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.00Майами — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 2.52Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды должны повеселить публику солидным количеством набранных очков
Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.
Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.