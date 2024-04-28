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    «Лейкерс» смогут размочить счет в серии?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер». Ставка (к. 2.41) и прогноз на матч плей-офф НБА, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2024 года
    Лос-Анджелес Лейкерс
  • НБА. Плей-офф
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 03:30 Денвер Денвер
  • НБА. Плей-офф
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Никакого оверперформанса в нынешнем сезоне от «Лос-Анджелес Лейкерс» не ждали, но уже можно отдать должное клубу Хэма за то, что он просто попал в плей-офф.

    Последние матчи: Пройти раунд плей-ин «озерникам» оказалось вполне по силам, но в серии против действующего чемпиона счет уже 0:3…

    Травмированные игроки: Список травмированных не меняется от матча к матчу. По-прежнему вне игры Худ-Шифино, Реддиш, Вуд и Вандербилт.

    Общий тонус клуба: Есть надежда, что Дэвис и Джеймс не сольются в серии в сухую, но для этого нужно будет очень постараться в четвертой игре серии.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Постепенно «Денвер» начинает вспоминать свой прошлогодний баскетбол и от матча к матчу только прибавляет.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Были мысли, что у «Наггетс» может пройти серия против «Лейкерс», как по маслу, но вероятность такого развития событий была не очень высока.

    Травмированные игроки: К травмированному продолжительное время Чанчару присоединился Гиллеспи, травмировавший колено в третьем матче серии.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости вполне могут взять паузу, чтобы завершить серию уже на своем паркете.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» выиграл у «озерников» пять последних матчей в Калифорнии

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл три последних матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» дают коэффициент 2.41, а на победу «Денвера» — 1.61.

    Прогноз: Хозяева паркета приложат максимум усилий для победы на своем паркете

    Альтернативный прогноз: Обе команды должны повеселить публику солидным количеством набранных очков

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» смогут размочить счет в серии?
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