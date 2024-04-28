В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Никакого оверперформанса в нынешнем сезоне от «Лос-Анджелес Лейкерс» не ждали, но уже можно отдать должное клубу Хэма за то, что он просто попал в плей-офф.

Последние матчи: Пройти раунд плей-ин «озерникам» оказалось вполне по силам, но в серии против действующего чемпиона счет уже 0:3…

Травмированные игроки: Список травмированных не меняется от матча к матчу. По-прежнему вне игры Худ-Шифино, Реддиш, Вуд и Вандербилт.

Общий тонус клуба: Есть надежда, что Дэвис и Джеймс не сольются в серии в сухую, но для этого нужно будет очень постараться в четвертой игре серии.

«Денвер»

Турнирное положение: Постепенно «Денвер» начинает вспоминать свой прошлогодний баскетбол и от матча к матчу только прибавляет.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Были мысли, что у «Наггетс» может пройти серия против «Лейкерс», как по маслу, но вероятность такого развития событий была не очень высока.

Травмированные игроки: К травмированному продолжительное время Чанчару присоединился Гиллеспи, травмировавший колено в третьем матче серии.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке гости вполне могут взять паузу, чтобы завершить серию уже на своем паркете.

Статистика для ставок

«Денвер» выиграл у «озерников» пять последних матчей в Калифорнии

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл три последних матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» дают коэффициент 2.41, а на победу «Денвера» — 1.61.

Прогноз: Хозяева паркета приложат максимум усилий для победы на своем паркете

Альтернативный прогноз: Обе команды должны повеселить публику солидным количеством набранных очков

Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТБ 212 с коэффициентом 2.12.