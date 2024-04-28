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    Карине Силва легко пройдет Ариане Липски?

    Силва — Липски. Ставка (к. 1.63) и прогноз на ММА, UFC Vegas 91, 28 апреля 2024 года

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    Карине Силва
    В рамках турнира UFC Vegas 91 28 апреля пройдет поединок Карине Силвы и Ариане Липски в женском наилегчайшем весе. Начало — 03:40 (мск). Силва — Липски: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Карине Силва

    Турнирное положение: Карине Силва потенциально является теневой угрозой для всего дивизиона. Она идет в UFC без поражений и занимает 12-ю строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса.

    Последние бои: В активе бразильянки только 3 поединка в UFC. Но в каждом из них она одержала яркую и убедительную победу сабмишном. В последнем поединке Силва одолела Марину Мороз удушающим приемом уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Карине плавно подбирается к своему пику. Предыдущих своих соперниц она буквально не заметила, пройдя их в одностороннем порядке. Да и в целом о ее актуальной форме говорят 8 побед кряду в смешанных единоборствах. Так что еще даже за пределами UFC бразильянка начинала набирать обороты.

    Ариане Липски

    Турнирное положение: Ариане Липски располагается на 13-й строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Но попасть в число участниц титульной гонки шансов у нее меньше, чем у соперницы, потому как она идет по дистанции не так уверенно.

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    • Последние бои: Ариане довольно нестабильный боец. За 7 предыдущих поединков она держала 4 победы и трижды проиграла. Но в последнем из них Липски одолела Кейси О’Нил удушающим приемом во втором раунде.

    Состояние бойца: Ариана является разносторонним бойцом. Но какого-то явного преимущества по отношению к конкурентам по дивизиону у нее нет.

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    Уровень борьбы, бокса и кикбоксинга у нее достаточно средний. Да и финиширует противниц Липски не так уж и часто.

    Статистика для ставок

    • Карине Силва выиграла 8 предыдущих поединков кряду

    • 3 предыдущих боя Силва выиграла досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем женском поединке букмекеры отдают предпочтение Карине Силве. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.63. На победу Липски предлагают сделать ставку за 2.33.

    Прогноз: Внушительные навыки в партере со стороны Карине помогут ей одержать очередную победу. У Силвы невероятные контратакующие навыки на земле и неплохая защита от ударов в стойке. Этого явно достаточно для того, чтобы пройти середняка дивизиона.

    Ставка: Победа Карине Силвы за 1.63.

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    Ставка и прогноз на матч Силва — Липски с коэффициентом 1.63. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на бои. Карине Силва легко пройдет Ариане Липски?
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