В рамках турнира UFC Vegas 91 28 апреля пройдет поединок Матеуса Николау и Алекса Переза в наилегчайшем весе. Начало — 04:40 (мск). Николау — Перез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Матеус Николау

Турнирное положение: Матеус Николау рассматривается UFC в качестве потенциального кандидата на чемпионский пояс в наилегчайшем весе. На данный момент боец занимает пятую строчку в рейтинге.

Последние бои: Бразилец очень бодро начал свое восхождение в UFC, одержав 4 победы кряду. Но вот пройти проверку на прочность с одним из сильнейших представителей дивизиона он не сумел. В последнем поединке Матеус уже в первом раунде уступил нокаутом недавнему претенденту на титул Брендану Ройвалу.

Состояние бойца: Матеус однозначно заслуживает своего нынешнего места в рейтинге. Однако до статуса элитного бойца ему все же чего-то не хватает. У него есть некоторые пробелы в партере, и как показал последний бой, Николау не очень хорошо держит удар.

Алекс Перез

Турнирное положение: Перез располагается на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но из-за череды неудач от титульного поединка он пока что далек.

Последние бои: К этой встрече Алекс подходит на серии из трех проигранных поединков кряду. Но и уровень оппозиции за последнее время у него был достаточно высокий. Проигрывал Перез двум чемпионам дивизиона Фигередо и Пантоже, а также в недавнем поединке он уступил единогласным решением Мухаммаду Мокаеву.

Состояние бойца: В данном случае статистика вводит в заблуждение, потому как с тем же Мокаевым Перез показал очень конкурентный бой.

Тогда он оказывал давление на оппонента в стойке и даже пытался перевести базового борца на землю. Поэтому физическая форма у Алекса на данный момент очень даже хорошая.

Статистика для ставок

Алекс Перез проиграл 3 последних поединка

Матеус Николау выиграл 4 раза за 5 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом Матеуса Николау и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.52. На успех Переза можно поставить за 2.60.

Прогноз: Так как предыдущий бой Переза проходил совсем недавно, а именно пару месяцев назад, то вряд ли он растерял свою актуальную форму. Тем временем, Николау в клетке не было уже год. Хорошее состояние на данный момент и, как показал бой с Мокаевым разнообразие навыков со стороны Переза на земле, сыграют ключевую роль и принесут ему победу.

Ставка: Победа Алекса Переза за 2.60.