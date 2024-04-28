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    Перез закроет серию неудач и победит Николау?

    Николау — Перез. Ставка (к. 2.60) и прогноз на ММА, UFC Vegas 91, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Николау — Перез
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    Матеус Николау
    В рамках турнира UFC Vegas 91 28 апреля пройдет поединок Матеуса Николау и Алекса Переза в наилегчайшем весе. Начало — 04:40 (мск). Николау — Перез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Матеус Николау

    Турнирное положение: Матеус Николау рассматривается UFC в качестве потенциального кандидата на чемпионский пояс в наилегчайшем весе. На данный момент боец занимает пятую строчку в рейтинге.

    Последние бои: Бразилец очень бодро начал свое восхождение в UFC, одержав 4 победы кряду. Но вот пройти проверку на прочность с одним из сильнейших представителей дивизиона он не сумел. В последнем поединке Матеус уже в первом раунде уступил нокаутом недавнему претенденту на титул Брендану Ройвалу.

    Состояние бойца: Матеус однозначно заслуживает своего нынешнего места в рейтинге. Однако до статуса элитного бойца ему все же чего-то не хватает. У него есть некоторые пробелы в партере, и как показал последний бой, Николау не очень хорошо держит удар.

    Алекс Перез

    Турнирное положение: Перез располагается на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. Но из-за череды неудач от титульного поединка он пока что далек.

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  • 24/04/2024

    • Последние бои: К этой встрече Алекс подходит на серии из трех проигранных поединков кряду. Но и уровень оппозиции за последнее время у него был достаточно высокий. Проигрывал Перез двум чемпионам дивизиона Фигередо и Пантоже, а также в недавнем поединке он уступил единогласным решением Мухаммаду Мокаеву.

    Состояние бойца: В данном случае статистика вводит в заблуждение, потому как с тем же Мокаевым Перез показал очень конкурентный бой.

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    Тогда он оказывал давление на оппонента в стойке и даже пытался перевести базового борца на землю. Поэтому физическая форма у Алекса на данный момент очень даже хорошая.

    Статистика для ставок

    • Алекс Перез проиграл 3 последних поединка

    • Матеус Николау выиграл 4 раза за 5 последних боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом Матеуса Николау и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.52. На успех Переза можно поставить за 2.60.

    Прогноз: Так как предыдущий бой Переза проходил совсем недавно, а именно пару месяцев назад, то вряд ли он растерял свою актуальную форму. Тем временем, Николау в клетке не было уже год. Хорошее состояние на данный момент и, как показал бой с Мокаевым разнообразие навыков со стороны Переза на земле, сыграют ключевую роль и принесут ему победу.

    Ставка: Победа Алекса Переза за 2.60.

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    Ставка и прогноз на матч Николау — Перез с коэффициентом 2.60. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на бои. Перез закроет серию неудач и победит Николау?
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