«Атлетико» — «Атлетик»: счет матча 3:1, обзор голов

Анхель Корреа Фото: globallookpress.com
На точные удары Родриго Де Паула и Анхеля Корреа, а также автогол Унаи Симона гости ответили забитым мячом престижа Нико Уильямса.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Атлетик 3:1
Голы: 1:0 Родриго Де Пауль (15'), 1:1 Нико Уильямс (45'), 2:1 Анхель Корреа (52'), 3:1 Унай Симон (автогол) (80') Атлетико: Ян Облак, Марио Эрмосо, Науэль Молина (Родриго Рикельме, 67'), Аксель Витсель, Маркос Льоренте (Сауль Ньигес, 82'), Коке, Родриго Де Пауль (Сесар Аспиликуэта, 82'), Самуэл Лино, Анхель Корреа (Пабло Барриос, 77'), Антуан Гризманн, Хосе Хименес Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес (Андер Эррера, 66'), Ойан Сансет (Алехандро Беренгер, 66'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 69'), Горка Гурусета (Икер Муньяин, 66'), Нико Уильямс, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 81'), Benat Prados Предупреждения: Родриго Де Пауль (5'), Ойан Сансет (59'), Айтор Паредес (71'), Аксель Витсель (90 + 4')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, «Атлетико» смог набрать 64 очка и закрепился на четвертом месте в турнирной таблице. У «Атлетика» 58 баллов и пятая строчка.