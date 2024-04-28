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    «Вегас» обыграет «Даллас» третий раз подряд?

    «Вегас» — «Даллас». Ставка (к. 2.43), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Даллас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 29 Апреля 2024 года
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    «Вегас»

    Турнирное положение: После двух сыгранных матчей в серии с лидером конференции по итогам регулярки можно с уверенностью говорить, что прошлогодний «Вегас» вернулся.

    Последние матчи: Кэссиди смог провести шоковую терапию и найти необходимые подходы для двух побед подряд в Техасе.

    Вегас — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Сейчас «золотые рыцари» не могут рассчитывать на шведского голкипера Ленера.

    Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».

    «Даллас»

    Турнирное положение: Опасения поклонников «Далласа» оправдались полностью, поскольку техасский клуб едет в Неваду в крайне скверном состоянии.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Несмотря на то, что в матчах была примерно равная игра, но счет в серии 0:2 не в пользу «Старз».

    Травмированные игроки: По-прежнему не может помочь своему клубу Хаканпаа, однако и без него атакующая мощь «звезд» выше некуда.

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    Общий тонус клуба: «Далласу» нужно что-то предпринимать радикальное иначе с 0:3 против чемпиона уйти не получится.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл пять последних очных противостояний

    • «Даллас» за девять последних выездных поединков проиграл всего лишь один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.57, на гостей — 2.60.

    Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем

    Альтернативный прогноз: Игра вполне может затянуться на продолжительное количество времени

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.86.

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    Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Даллас» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» обыграет «Даллас» третий раз подряд?
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