«Вегас»
Турнирное положение: После двух сыгранных матчей в серии с лидером конференции по итогам регулярки можно с уверенностью говорить, что прошлогодний «Вегас» вернулся.
Последние матчи: Кэссиди смог провести шоковую терапию и найти необходимые подходы для двух побед подряд в Техасе.
Вегас — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас «золотые рыцари» не могут рассчитывать на шведского голкипера Ленера.
Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».
«Даллас»
Турнирное положение: Опасения поклонников «Далласа» оправдались полностью, поскольку техасский клуб едет в Неваду в крайне скверном состоянии.
Последние матчи: Несмотря на то, что в матчах была примерно равная игра, но счет в серии 0:2 не в пользу «Старз».
Травмированные игроки: По-прежнему не может помочь своему клубу Хаканпаа, однако и без него атакующая мощь «звезд» выше некуда.
Общий тонус клуба: «Далласу» нужно что-то предпринимать радикальное иначе с 0:3 против чемпиона уйти не получится.
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл пять последних очных противостояний
- «Даллас» за девять последних выездных поединков проиграл всего лишь один раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.57, на гостей — 2.60.
Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем
- 1.93Торонто — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.89Тампа-Бэй — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- 1.99Айлендерс — Каролина: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Альтернативный прогноз: Игра вполне может затянуться на продолжительное количество времени
Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.86.