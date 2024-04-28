В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: После двух сыгранных матчей в серии с лидером конференции по итогам регулярки можно с уверенностью говорить, что прошлогодний «Вегас» вернулся.

Последние матчи: Кэссиди смог провести шоковую терапию и найти необходимые подходы для двух побед подряд в Техасе.

Вегас — Даллас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.404.302.50Бонус$9500

Травмированные игроки: Сейчас «золотые рыцари» не могут рассчитывать на шведского голкипера Ленера.

Общий тонус клуба: Самое интересное нас будет ждать н ев матче с «Чикаго», где хозяева победят с закрытыми глазами, а в предстоящем первом раунде плей-офф, где «Голден Найтс» будут противостоять «Далласу».

«Даллас»

Турнирное положение: Опасения поклонников «Далласа» оправдались полностью, поскольку техасский клуб едет в Неваду в крайне скверном состоянии.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Несмотря на то, что в матчах была примерно равная игра, но счет в серии 0:2 не в пользу «Старз».

Травмированные игроки: По-прежнему не может помочь своему клубу Хаканпаа, однако и без него атакующая мощь «звезд» выше некуда.

Общий тонус клуба: «Далласу» нужно что-то предпринимать радикальное иначе с 0:3 против чемпиона уйти не получится.

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл пять последних очных противостояний

«Даллас» за девять последних выездных поединков проиграл всего лишь один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.57, на гостей — 2.60.

Прогноз: «Вегас» победит без особых проблем

Альтернативный прогноз: Игра вполне может затянуться на продолжительное количество времени

Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.86.