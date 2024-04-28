Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:30 мск. Рублев — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрей на этот раз обошелся без драмы, начав турнир с очень классной победы, которая должна хотя бы немного успокоить его после всех неудач.

Россиянин в первом матче разгромил аргентинца Факундо Багниса — 6:1, 6:4.

И пусть это соперник всего лишь из второй сотни рейтинга, для Рублева сейчас самое главное — результат и психологическая уверенность.

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Благодаря этой победе Рублев прервал серию из четырех поражений, после которой он опустился в рейтинге на восьмое место.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом матче одержал победу над китайцем Цзюнчэнем Шаном — 7:5, 6:3.

Испанцу помогла неуверенная игра соперника на подаче, хотя сам он в этом плане тоже не блистал.

Давидович-Фокина провалил несколько предыдущих турниров на грунте, тем самым подтвердив статус одного из самых непредсказуемых игроков тура.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Алехандро уступил на старте турнира Себастьяне Корде со счетом 1:6, 2:6.

В Барселоне Давидович-Фокина прошел в третий раунд на отказе Томаша Махача. Дальше было поражение от серба Душана Лайовича.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: в прошлом году Андрей обыграл Алехандро в Дубае и Риме. В первом случае он дожал испанца только на решающем тай-брейке. К слову, во втором в одном из сетов тоже был тай-брейк.

Скорее всего, матч между двумя очень эмоциональными игроками не разочарует, но мы при этом считаем, что россиянин снова переиграет Давидовича-Фокину.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.18.