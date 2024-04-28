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    Рублев продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной?

    Рублев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.18) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Давидович-Фокина
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:30 мск. Рублев — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Рублев

    Андрей на этот раз обошелся без драмы, начав турнир с очень классной победы, которая должна хотя бы немного успокоить его после всех неудач.

    Россиянин в первом матче разгромил аргентинца Факундо Багниса — 6:1, 6:4.

    И пусть это соперник всего лишь из второй сотни рейтинга, для Рублева сейчас самое главное — результат и психологическая уверенность.

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    Благодаря этой победе Рублев прервал серию из четырех поражений, после которой он опустился в рейтинге на восьмое место.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом матче одержал победу над китайцем Цзюнчэнем Шаном — 7:5, 6:3.

    Испанцу помогла неуверенная игра соперника на подаче, хотя сам он в этом плане тоже не блистал.

    Давидович-Фокина провалил несколько предыдущих турниров на грунте, тем самым подтвердив статус одного из самых непредсказуемых игроков тура.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Алехандро уступил на старте турнира Себастьяне Корде со счетом 1:6, 2:6.

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    В Барселоне Давидович-Фокина прошел в третий раунд на отказе Томаша Махача. Дальше было поражение от серба Душана Лайовича.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.46, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: в прошлом году Андрей обыграл Алехандро в Дубае и Риме. В первом случае он дожал испанца только на решающем тай-брейке. К слову, во втором в одном из сетов тоже был тай-брейк.

    Скорее всего, матч между двумя очень эмоциональными игроками не разочарует, но мы при этом считаем, что россиянин снова переиграет Давидовича-Фокину.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина с коэффициентом 2.18. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. Рублев продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной?
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