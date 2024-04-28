В рамках турнира по профессиональному боксу во Фресно 28 апреля пройдет поединок Хосе Рамиреса и Рансеса Бартелеми в первом полусреднем весе. Начало — 06:00 (мск). Рамирес — Бартелеми: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хосе Рамирес

Турнирное положение: Хосе Рамирес бывший двойной чемпион первого полусреднего дивизиона по версиям WBC и WBO. Но сейчас он только четвертый номер рейтинга WBO.

Последние бои: За 5 последних поединков у Хосе 4 победы и одно поражение. К этому противостоянию он подходит после выигрыша в поединке с Ричардом Комми. Тогда американец одержал победу нокаутом в 11-м раунде.

Состояние бойца: Хосе пребывает в очень хорошей форме, об этом наглядно говорит его статистика за карьеру. У него 29 побед и лишь один проигрыш Джошу Тейлору, бывшему абсолютному чемпиону мира этой весовой категории. Рамирес очень техничен и обладает хорошей выносливостью.

Рансес Бартелеми

Турнирное положение: Бартелеми бывший чемпион мира в легком дивизионе по версии IBF. Но в связи с длительным простоем сейчас его нет в рейтингах ни в легком весе, ни в первом полусреднем дивизионе.

Последние бои: В более молодые годы кубинец был одним из сильнейших легковесов планеты. Но в последнее время он чередовал победы с неудачами. За 6 предыдущих поединков у Рансеса 3 победы, 2 проигрыша и одна ничья.

Состояние бойца: Время 37-летнего кубинца уже давно прошло. Это наглядно показал предыдущий поединок Бартелеми в июле 2022 года против Гэрри Рассела, которому он проиграл нокаутом уже в шестом раунде.

Так что вряд ли стоит ожидать какого-то яркого выступления от ветерана.

Статистика для ставок

Бартелеми выиграл только 3 поединка за последние 6 боев

Хосе Рамирес выиграл 28 раз за 29 боев на профессиональном ринге

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом боксерском бою, по мнению букмекеров, Хосе Рамирес является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.10. На победу Бартелеми предлагают сделать ставку за 8.40.

Прогноз: У Рамиреса преимущество в возрасте, скорости и технике. Если учесть, что Рансес проиграл предыдущий бой нокаутом менее именитому сопернику, то Хосе может финишировать его еще быстрее. Вряд ли в этом противостоянии ветеран продержится даже до чемпионских отрезков.

Ставка: Тотал меньше 9,5 за 2.65.