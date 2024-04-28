«Интер» Милан
Турнирное положение:
Последние матчи: в понедельник «Интер» одержал победу над «Миланом» (2:1), после которой и стал недосягаем для преследователей.
Интер — Торино: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.
Состояние команды: здесь все очевидно — «Интер» в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие.
Разумеется, у Симоне Индзаги, как и у любого солидного тренера, совершенно другой настрой. Скорее всего, в предстоящем и остальных матчах он предоставит чуть больше игрового времени тем, кто по разным причинам пока не проходит в основной состав.
В случае с «Интером» действительно надо учитывать возможные изменения в составе. У Индзаги появилась возможность для экспериментов.
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» занимает десятое место в таблице Серии А, набрав 46 оков в 33 матчах.
Последние матчи: в прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Фрозиноне» — 0:0.
Перед этим команда Ивана Юрича отобрала очки у «Ювентуса» — эта игра тоже завершилась со счетом 0:0.
Не сыграют: Перр Схурс, Пьетро Пеллегри, Кароль Линетти и Коффи Джиджи.
Состояние команды: «Торино» — крепкий середняк, очень крепкий. Туринский клуб потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах Серии А. Как ни крути, а это очень достойный факт о команде Юрича.
Отдельно стоит обратить внимание на количество пропущенных мячей «Торино» в этом чемпионате — всего лишь 29. Реже пропускают только команды из топ-4.
Статистика для ставок
- В текущей кампании 13 матчей с участием «Торино» завершились вничью. Чаще вничью играл только «Удинезе» — 16 раз
- «Интер» в текущем чемпионате Италии до сих пор потерпел лишь одно поражение
- «Интер» пропустил лишь 10 мячей в 17-ти домашних матчах Серии А
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Интер» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 6.50.
Прогноз: «Интер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Торино», при этом пропустив лишь один мяч.
- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Лас-Пальмас — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Безусловно, это серьезный аргумент в пользу действующего чемпиона. Но сейчас все-таки надо учитывать некоторые нюансы, которые указывают на то, что у «Торино» действительно есть шанс как минимум не проиграть. «Интер» только-только закончил отмечать победу в чемпионате, остались ли у них эмоции на встречу с крепкой командой Юрича? Не факт.
Рекомендуемая ставка: ничья за 4.10.
Прогноз: несмотря на то, что «Интер» очень мало пропускает, в предстоящей игре у гостей будут шансы забить хотя бы один мяч.
Ставка: обе команды забьют за 2.13.