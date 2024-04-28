Миланский «Интер» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:30 мск. «Интер» Милан — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер» Милан

Турнирное положение: «Интер» досрочно стал чемпионом Италии — за пять туров до финиша.

Последние матчи: в понедельник «Интер» одержал победу над «Миланом» (2:1), после которой и стал недосягаем для преследователей.

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Не сыграют: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.

Состояние команды: здесь все очевидно — «Интер» в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие.

Разумеется, у Симоне Индзаги, как и у любого солидного тренера, совершенно другой настрой. Скорее всего, в предстоящем и остальных матчах он предоставит чуть больше игрового времени тем, кто по разным причинам пока не проходит в основной состав.

Все прогнозы на Серию А

В случае с «Интером» действительно надо учитывать возможные изменения в составе. У Индзаги появилась возможность для экспериментов.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» занимает десятое место в таблице Серии А, набрав 46 оков в 33 матчах.

Последние матчи: в прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Фрозиноне» — 0:0.

Перед этим команда Ивана Юрича отобрала очки у «Ювентуса» — эта игра тоже завершилась со счетом 0:0.

Не сыграют: Перр Схурс, Пьетро Пеллегри, Кароль Линетти и Коффи Джиджи.

Состояние команды: «Торино» — крепкий середняк, очень крепкий. Туринский клуб потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах Серии А. Как ни крути, а это очень достойный факт о команде Юрича.

Отдельно стоит обратить внимание на количество пропущенных мячей «Торино» в этом чемпионате — всего лишь 29. Реже пропускают только команды из топ-4.

Статистика для ставок

В текущей кампании 13 матчей с участием «Торино» завершились вничью. Чаще вничью играл только «Удинезе» — 16 раз

«Интер» в текущем чемпионате Италии до сих пор потерпел лишь одно поражение

«Интер» пропустил лишь 10 мячей в 17-ти домашних матчах Серии А

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Интер» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 6.50.

Прогноз: «Интер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Торино», при этом пропустив лишь один мяч.

Безусловно, это серьезный аргумент в пользу действующего чемпиона. Но сейчас все-таки надо учитывать некоторые нюансы, которые указывают на то, что у «Торино» действительно есть шанс как минимум не проиграть. «Интер» только-только закончил отмечать победу в чемпионате, остались ли у них эмоции на встречу с крепкой командой Юрича? Не факт.

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.10.

Прогноз: несмотря на то, что «Интер» очень мало пропускает, в предстоящей игре у гостей будут шансы забить хотя бы один мяч.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.