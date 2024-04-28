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    «Интер» проиграет первый матч в статусе чемпиона?

    «Интер» Милан — «Торино». Ставка (к. 4.10) и прогноз на чемпионат Италии 28 апреля 2024 года

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    Маркус Тюрам
    Миланский «Интер» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:30 мск. «Интер» Милан — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2024 года
    Интер
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    «Интер» Милан

    Турнирное положение: «Интер» досрочно стал чемпионом Италии — за пять туров до финиша.

    Последние матчи: в понедельник «Интер» одержал победу над «Миланом» (2:1), после которой и стал недосягаем для преследователей.

    Интер — Торино: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.

    Состояние команды: здесь все очевидно — «Интер» в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие.

    Разумеется, у Симоне Индзаги, как и у любого солидного тренера, совершенно другой настрой. Скорее всего, в предстоящем и остальных матчах он предоставит чуть больше игрового времени тем, кто по разным причинам пока не проходит в основной состав.

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    В случае с «Интером» действительно надо учитывать возможные изменения в составе. У Индзаги появилась возможность для экспериментов.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» занимает десятое место в таблице Серии А, набрав 46 оков в 33 матчах.

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    • Последние матчи: в прошлом туре «Торино» сыграл вничью с «Фрозиноне» — 0:0.

    Перед этим команда Ивана Юрича отобрала очки у «Ювентуса» — эта игра тоже завершилась со счетом 0:0.

    Не сыграют: Перр Схурс, Пьетро Пеллегри, Кароль Линетти и Коффи Джиджи.

    Состояние команды: «Торино» — крепкий середняк, очень крепкий. Туринский клуб потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах Серии А. Как ни крути, а это очень достойный факт о команде Юрича.

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    Отдельно стоит обратить внимание на количество пропущенных мячей «Торино» в этом чемпионате — всего лишь 29. Реже пропускают только команды из топ-4.

    Статистика для ставок

    • В текущей кампании 13 матчей с участием «Торино» завершились вничью. Чаще вничью играл только «Удинезе» — 16 раз

    • «Интер» в текущем чемпионате Италии до сих пор потерпел лишь одно поражение

    • «Интер» пропустил лишь 10 мячей в 17-ти домашних матчах Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Интер» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Торино» — за 6.50.

    Прогноз: «Интер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Торино», при этом пропустив лишь один мяч.

    Безусловно, это серьезный аргумент в пользу действующего чемпиона. Но сейчас все-таки надо учитывать некоторые нюансы, которые указывают на то, что у «Торино» действительно есть шанс как минимум не проиграть. «Интер» только-только закончил отмечать победу в чемпионате, остались ли у них эмоции на встречу с крепкой командой Юрича? Не факт.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 4.10.

    Прогноз: несмотря на то, что «Интер» очень мало пропускает, в предстоящей игре у гостей будут шансы забить хотя бы один мяч.

    Ставка: обе команды забьют за 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Интер» Милан — «Торино» с коэффициентом 4.10. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» проиграет первый матч в статусе чемпиона?
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