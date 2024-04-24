Серия А. «Интер» завоевал скудетто

За 5 туров до окончания сезона в Серии А «Интер» обеспечил себе титул чемпиона Италии. Причем, «нерадзурри» это сделали в поединке против «Милана» в дерби. «Ювентус» и «Болонья» воспользовались своим шансом и сократили отставание от «россонери» в турнирной таблице.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 33-го тура Серии А в турнирной таблице произошли всего два изменения. Местами в чемпионате поменялись «Фиорентина» и «Торино», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

Календарь и таблица Серии А

Улучшили положение в итальянском первенстве «Верона» и «Эмполи», поднявшись на одну ступеньку, команды теперь в турнире занимают 15 и 16 места. На две строчки вниз опустился «Удинезе», который расположился над зоной вылета, а именно на 17 месте.

Дерби Милана и Скудетто

«Интер» завоевал титул чемпиона Италии досрочно, за 5 туров до окончания сезона в Серии А. В 33 туре состоялась главная битва года — «Интер» играл против «Милана» — своего главного преследователя в битве за скудетто.

Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1. В составе «нерадзурри» чемпионскими голами отметились Франческко Ачерби, которому удалось открыть счёт на 18-й минуте. После Маркус Тюрам удвоил преимущество, отличвшись на 49-й минуте матча.

«Милан» смог ответить своему сопернику лишь голом престижа на 80-й минуте в исполнении Фикайо Томори.

Таким образом «Интер» не только одержал победу, но и набрал 86 очков, тем самым выиграл титул чемпиона Италии. «Милан» остался на второй строчке итальянского первенства с активом в 69 баллов.

Шанс для «Ювентуса» и «Болоньи»

Следующие две команды турнирной таблицы расположились вслед за чемпионом «Интером» и «Миланом», стремятся занять место в топ-4.

«Милан» — «Интер» globallookpress.com

Итак, на третьей строчке идёт мощный клуб «Ювентус», который в 33-м туре сыграл в результативную ничью с «Кальяри» (2:2), тем самым туринцы аккумулировали 64 пункта, это на 5 меньше, чем у «Ювентуса».

В лигочемпионской четвёрке себя комфортно чувствует «Болонья», команда не только выиграла, но и увеличили преимущество над «Ромой» с 4 до 7 очков.

«Болонья» в рамках минувшего игрового дня переиграла «Рому» (3:1) и набрала 62 балла, «Рома» же осталась на 5 строчке с активом в 55 очков. На данный момент римский клуб со своей позиции может квалифицироваться в Лигу Европы.

Игра топ-клубов

Ещё три команды топ-уровня по меркам итальянского футбола расположились вне зоны еврокубков. Итак, 7 место у «Лацио», который добился второй победы подряд.

В 33-м туре римский клуб с минимальным счётом переиграл «Дженоа» (1:0). Единственный и победный гол на 67-й минуте забил Луи Альберто Ромеро. Таким образом «Лацио» набрал 52 очка.

Строчкой ниже, а именно на 8 месте с 49 пунктами идёт «Наполи». Уже экс-чемпионы Италии снова потерепели фиаско, на этот раз в поединке против «Эмполи» (0:1).

«Салернитана» — «Фиорентина» globallookpress.com

9 место в чемпионате Италии занимает «Фиорентина», «фиалки» на выезде переиграли «Салернитану» (2:0) и аккумулировали 47 очков.

Зона вылета

«Удинезе» на выезде проиграл «Вероне» (0:1) и осложнил жизнь в битве за выживание, хотя команда с 28 очками в активе находится за пределами зоны вылета, расположившись на 17 месте.

В группе аутсайдеров расположились «Фрозиноне» (18 место и 28 очков), «Сассуоло» (19 место и 26 очков). А вот «Салернитана» — главный претендент на понижение в классе. Если команда в оставшихся 5 матчах потерпит поражение, то её ожидает неминуемый вылет

Тур № 34

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 26 по 29 апреля.

Новоиспеченный чемпион «Интер» на своём поле сыграет против «Торино»: игра запланирована на воскресенье, 28 апреля.

Все прогнозы на Серию А

Днём ранее в центральном поединке 34 тура сойдутся лидеры Серии А: «Ювентус» примет «Интер» в рамках чемпионата Италии.