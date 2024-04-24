ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия А. «Интер» завоевал скудетто

    Итоги 33-го тура чемпионата Италии по футболу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Болонья Верона Интер Лацио Милан Монца Наполи Рома Салернитана Сассуоло Сампдория Специя Торино Удинезе Фиорентина Эмполи Ювентус Венеция Дженоа Кальяри Фрозиноне
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза ХавиКака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру Джошуа ЗиркзеРоналдиньо из «Болоньи». Как Зиркзе стал трансферной целью топ-клубов
  • 23:57
    • «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
    Все новости спорта
    «Милан» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан» — «Интер»
    За 5 туров до окончания сезона в Серии А «Интер» обеспечил себе титул чемпиона Италии. Причем, «нерадзурри» это сделали в поединке против «Милана» в дерби. «Ювентус» и «Болонья» воспользовались своим шансом и сократили отставание от «россонери» в турнирной таблице.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 33-го тура Серии А в турнирной таблице произошли всего два изменения. Местами в чемпионате поменялись «Фиорентина» и «Торино», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.

    Календарь и таблица Серии А

    Улучшили положение в итальянском первенстве «Верона» и «Эмполи», поднявшись на одну ступеньку, команды теперь в турнире занимают 15 и 16 места. На две строчки вниз опустился «Удинезе», который расположился над зоной вылета, а именно на 17 месте.

    Дерби Милана и Скудетто

    «Интер» завоевал титул чемпиона Италии досрочно, за 5 туров до окончания сезона в Серии А. В 33 туре состоялась главная битва года — «Интер» играл против «Милана» — своего главного преследователя в битве за скудетто.

    Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1. В составе «нерадзурри» чемпионскими голами отметились Франческко Ачерби, которому удалось открыть счёт на 18-й минуте. После Маркус Тюрам удвоил преимущество, отличвшись на 49-й минуте матча.

  • Италия может получить шесть мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов
  • Читайте по теме

    • «Милан» смог ответить своему сопернику лишь голом престижа на 80-й минуте в исполнении Фикайо Томори.

    Таким образом «Интер» не только одержал победу, но и набрал 86 очков, тем самым выиграл титул чемпиона Италии. «Милан» остался на второй строчке итальянского первенства с активом в 69 баллов.

    Шанс для «Ювентуса» и «Болоньи»

    Следующие две команды турнирной таблицы расположились вслед за чемпионом «Интером» и «Миланом», стремятся занять место в топ-4.

    «Милан» — «Интер»
    globallookpress.com

    Итак, на третьей строчке идёт мощный клуб «Ювентус», который в 33-м туре сыграл в результативную ничью с «Кальяри» (2:2), тем самым туринцы аккумулировали 64 пункта, это на 5 меньше, чем у «Ювентуса».

    В лигочемпионской четвёрке себя комфортно чувствует «Болонья», команда не только выиграла, но и увеличили преимущество над «Ромой» с 4 до 7 очков.

  • Серия А. «Интер» стал ещё на шаг ближе к титулу
  • Итоги 32-го тура чемпионата Италии по футболу
  • 17/04/2024

    • «Болонья» в рамках минувшего игрового дня переиграла «Рому» (3:1) и набрала 62 балла, «Рома» же осталась на 5 строчке с активом в 55 очков. На данный момент римский клуб со своей позиции может квалифицироваться в Лигу Европы.

    Игра топ-клубов

    Ещё три команды топ-уровня по меркам итальянского футбола расположились вне зоны еврокубков. Итак, 7 место у «Лацио», который добился второй победы подряд.

    В 33-м туре римский клуб с минимальным счётом переиграл «Дженоа» (1:0). Единственный и победный гол на 67-й минуте забил Луи Альберто Ромеро. Таким образом «Лацио» набрал 52 очка.

    Строчкой ниже, а именно на 8 месте с 49 пунктами идёт «Наполи». Уже экс-чемпионы Италии снова потерепели фиаско, на этот раз в поединке против «Эмполи» (0:1).

    «Салернитана» — «Фиорентина»
    globallookpress.com

    9 место в чемпионате Италии занимает «Фиорентина», «фиалки» на выезде переиграли «Салернитану» (2:0) и аккумулировали 47 очков.

    Зона вылета

    «Удинезе» на выезде проиграл «Вероне» (0:1) и осложнил жизнь в битве за выживание, хотя команда с 28 очками в активе находится за пределами зоны вылета, расположившись на 17 месте.

    В группе аутсайдеров расположились «Фрозиноне» (18 место и 28 очков), «Сассуоло» (19 место и 26 очков). А вот «Салернитана» — главный претендент на понижение в классе. Если команда в оставшихся 5 матчах потерпит поражение, то её ожидает неминуемый вылет

    Тур № 34

    Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 26 по 29 апреля.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Новоиспеченный чемпион «Интер» на своём поле сыграет против «Торино»: игра запланирована на воскресенье, 28 апреля.

    Все прогнозы на Серию А

    Днём ранее в центральном поединке 34 тура сойдутся лидеры Серии А: «Ювентус» примет «Интер» в рамках чемпионата Италии.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры