Серия А. «Интер» завоевал скудетто

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 33-го тура Серии А в турнирной таблице произошли всего два изменения. Местами в чемпионате поменялись «Фиорентина» и «Торино», которые расположились на 9 и 10 местах соответственно.
Улучшили положение в итальянском первенстве «Верона» и «Эмполи», поднявшись на одну ступеньку, команды теперь в турнире занимают 15 и 16 места. На две строчки вниз опустился «Удинезе», который расположился над зоной вылета, а именно на 17 месте.
Дерби Милана и Скудетто
«Интер» завоевал титул чемпиона Италии досрочно, за 5 туров до окончания сезона в Серии А. В 33 туре состоялась главная битва года — «Интер» играл против «Милана» — своего главного преследователя в битве за скудетто.
Встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1. В составе «нерадзурри» чемпионскими голами отметились Франческко Ачерби, которому удалось открыть счёт на 18-й минуте. После Маркус Тюрам удвоил преимущество, отличвшись на 49-й минуте матча.
«Милан» смог ответить своему сопернику лишь голом престижа на 80-й минуте в исполнении Фикайо Томори.
Таким образом «Интер» не только одержал победу, но и набрал 86 очков, тем самым выиграл титул чемпиона Италии. «Милан» остался на второй строчке итальянского первенства с активом в 69 баллов.
Шанс для «Ювентуса» и «Болоньи»
Следующие две команды турнирной таблицы расположились вслед за чемпионом «Интером» и «Миланом», стремятся занять место в топ-4.
Итак, на третьей строчке идёт мощный клуб «Ювентус», который в 33-м туре сыграл в результативную ничью с «Кальяри» (2:2), тем самым туринцы аккумулировали 64 пункта, это на 5 меньше, чем у «Ювентуса».
В лигочемпионской четвёрке себя комфортно чувствует «Болонья», команда не только выиграла, но и увеличили преимущество над «Ромой» с 4 до 7 очков.
«Болонья» в рамках минувшего игрового дня переиграла «Рому» (3:1) и набрала 62 балла, «Рома» же осталась на 5 строчке с активом в 55 очков. На данный момент римский клуб со своей позиции может квалифицироваться в Лигу Европы.
Игра топ-клубов
Ещё три команды топ-уровня по меркам итальянского футбола расположились вне зоны еврокубков. Итак, 7 место у «Лацио», который добился второй победы подряд.
В 33-м туре римский клуб с минимальным счётом переиграл «Дженоа» (1:0). Единственный и победный гол на 67-й минуте забил Луи Альберто Ромеро. Таким образом «Лацио» набрал 52 очка.
Строчкой ниже, а именно на 8 месте с 49 пунктами идёт «Наполи». Уже экс-чемпионы Италии снова потерепели фиаско, на этот раз в поединке против «Эмполи» (0:1).
9 место в чемпионате Италии занимает «Фиорентина», «фиалки» на выезде переиграли «Салернитану» (2:0) и аккумулировали 47 очков.
Зона вылета
«Удинезе» на выезде проиграл «Вероне» (0:1) и осложнил жизнь в битве за выживание, хотя команда с 28 очками в активе находится за пределами зоны вылета, расположившись на 17 месте.
В группе аутсайдеров расположились «Фрозиноне» (18 место и 28 очков), «Сассуоло» (19 место и 26 очков). А вот «Салернитана» — главный претендент на понижение в классе. Если команда в оставшихся 5 матчах потерпит поражение, то её ожидает неминуемый вылет
Тур № 34
Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 26 по 29 апреля.
Новоиспеченный чемпион «Интер» на своём поле сыграет против «Торино»: игра запланирована на воскресенье, 28 апреля.
Днём ранее в центральном поединке 34 тура сойдутся лидеры Серии А: «Ювентус» примет «Интер» в рамках чемпионата Италии.