Италия может получить шесть мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
Согласно новым правилам, пятую путевку в Лигу чемпионов получают две страны, которые успешнее остальных выступили сезоном ранее.
В текущем сезоне клубы Серии А принесли Италии уже 19,428 балла в таблице коэффициентов УЕФА.
На данный момент пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Рома», а на шестой строчке находится «Аталанта». Оба клуба при этом вышли в полуфинал Лиги Европы.
В том случае, если «Роме» или «Аталанте» удастся выиграть турнир и они закончат сезон за пределами топ‑4, в следующей Лиге чемпионов Италию будут представлять шесть клубов.
На вторую дополнительную путевку в ЛЧ по итогам текущего сезона претендуют английская Премьер-лига, Бундеслига и французская Лига 1.