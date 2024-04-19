Италия может получить шесть мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

В следующем розыгрышевыступят сразу пять клубов итальянской Серии А.

Согласно новым правилам, пятую путевку в Лигу чемпионов получают две страны, которые успешнее остальных выступили сезоном ранее.

В текущем сезоне клубы Серии А принесли Италии уже 19,428 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

На данный момент пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Рома», а на шестой строчке находится «Аталанта». Оба клуба при этом вышли в полуфинал Лиги Европы.

В том случае, если «Роме» или «Аталанте» удастся выиграть турнир и они закончат сезон за пределами топ‑4, в следующей Лиге чемпионов Италию будут представлять шесть клубов.

На вторую дополнительную путевку в ЛЧ по итогам текущего сезона претендуют английская Премьер-лига, Бундеслига и французская Лига 1.