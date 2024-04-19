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    Италия может получить шесть мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

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    В следующем розыгрыше Лиги чемпионов выступят сразу пять клубов итальянской Серии А.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    Согласно новым правилам, пятую путевку в Лигу чемпионов получают две страны, которые успешнее остальных выступили сезоном ранее.

    В текущем сезоне клубы Серии А принесли Италии уже 19,428 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

    На данный момент пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Рома», а на шестой строчке находится «Аталанта». Оба клуба при этом вышли в полуфинал Лиги Европы.

    В том случае, если «Роме» или «Аталанте» удастся выиграть турнир и они закончат сезон за пределами топ‑4, в следующей Лиге чемпионов Италию будут представлять шесть клубов.

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