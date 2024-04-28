В рамках турнира по профессиональному боксу во Фресно 28 апреля пройдет поединок Джоша Тейлора и Джека Кэттеролла в первом полусреднем весе. Начало — 01:30 (мск). Тейлор — Кэттерролл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джош Тейлор

Турнирное положение: Джош Тейлор бывший абсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге этой категории по версии WBO.

Последние бои: До недавнего времени Джош был непобежденным бойцом. Он уже проходил ранее Джека Кэттеролла и это была его последняя победа. В активе британца было 19 выигранных поединков кряду, но в предыдущем бою он потерпел поражение единогласным решением судей от Теофимо Лопеса.

Состояние бойца: Тот декласс, который устроил Лопес в предыдущем поединке с Тейлором говорит о том, что бывший абсолютный чемпион мира пошел на спад. Джош солидно потерял в скорости и не так хорошо держит удар. И это только на руку его сопернику.

Джек Кэттеролл

Турнирное положение: Кэттеролл бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Сейчас он располагается на четвертой строчке в рейтинге этой категории по линии IBF.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Джека 4 выигрыша и одно поражение. Причем проигрыш Джошу Тейлору в их первом бою стал единственным в карьере Кэттеролла. Но после неудачи в противостоянии с британцем он сумел реабилитироваться и одержать еще 2 победы. Последняя из них была достигнута над именитым экс-чемпионом легкого дивизиона Хорхе Линаресом.

Состояние бойца: Как показали последние 2 боя Джека, он вновь набрал актуальную форму. Кэттерол стал более расчетливым и аккуратным бойцом.

Да и у него достаточно тяжелый удар. Больше половины своих боев в карьере он выиграл нокаутом.

Статистика для ставок

выиграл 4 раза за 5 последних боев

5 из шести предыдущих боев с участием Джона Тейлора дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В реванше между двумя бывшими чемпионами мира букмекеры небольшое предпочтение отдают Джошу Тейлору. На его победу можно поставить за 1.73. На успех Джека Кэттеролла предлагают поставить за 2.37.

Прогноз: Есть подозрение, что пикового Джоша Тейлора после разгромного поражения от Теофимо Лопеса в ринге мир больше не увидит. Его предыдущий соперник раскрыл все слабые стороны британца и показал, что он не способен работать под прессингом. Тем временем, Джек набрал актуальную форму и после первого неудачного боя с Тейлором одержал 2 победы. На этот раз у него есть все шансы на успех в поединке против Джоша.

Ставка: Победа Джека Кэттеролла за 2.37.