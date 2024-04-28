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    Чем закончится реванш Тейлора и Кэттеролла?

    Тейлор — Кэттерролл. Ставка (к. 2.37) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу во Фресно, 28 апреля 2024 года

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    Джош Тейлор
    В рамках турнира по профессиональному боксу во Фресно 28 апреля пройдет поединок Джоша Тейлора и Джека Кэттеролла в первом полусреднем весе. Начало — 01:30 (мск). Тейлор — Кэттерролл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джош Тейлор

    Турнирное положение: Джош Тейлор бывший абсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона. Сейчас он занимает пятую строчку в рейтинге этой категории по версии WBO.

    Последние бои: До недавнего времени Джош был непобежденным бойцом. Он уже проходил ранее Джека Кэттеролла и это была его последняя победа. В активе британца было 19 выигранных поединков кряду, но в предыдущем бою он потерпел поражение единогласным решением судей от Теофимо Лопеса.

    Состояние бойца: Тот декласс, который устроил Лопес в предыдущем поединке с Тейлором говорит о том, что бывший абсолютный чемпион мира пошел на спад. Джош солидно потерял в скорости и не так хорошо держит удар. И это только на руку его сопернику.

    Джек Кэттеролл

    Турнирное положение: Кэттеролл бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Сейчас он располагается на четвертой строчке в рейтинге этой категории по линии IBF.

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    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Джека 4 выигрыша и одно поражение. Причем проигрыш Джошу Тейлору в их первом бою стал единственным в карьере Кэттеролла. Но после неудачи в противостоянии с британцем он сумел реабилитироваться и одержать еще 2 победы. Последняя из них была достигнута над именитым экс-чемпионом легкого дивизиона Хорхе Линаресом.

    Состояние бойца: Как показали последние 2 боя Джека, он вновь набрал актуальную форму. Кэттерол стал более расчетливым и аккуратным бойцом.

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    Да и у него достаточно тяжелый удар. Больше половины своих боев в карьере он выиграл нокаутом.

    Статистика для ставок

    • выиграл 4 раза за 5 последних боев

    • 5 из шести предыдущих боев с участием Джона Тейлора дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В реванше между двумя бывшими чемпионами мира букмекеры небольшое предпочтение отдают Джошу Тейлору. На его победу можно поставить за 1.73. На успех Джека Кэттеролла предлагают поставить за 2.37.

    Прогноз: Есть подозрение, что пикового Джоша Тейлора после разгромного поражения от Теофимо Лопеса в ринге мир больше не увидит. Его предыдущий соперник раскрыл все слабые стороны британца и показал, что он не способен работать под прессингом. Тем временем, Джек набрал актуальную форму и после первого неудачного боя с Тейлором одержал 2 победы. На этот раз у него есть все шансы на успех в поединке против Джоша.

    Ставка: Победа Джека Кэттеролла за 2.37.

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    Ставка и прогноз на матч Тейлор — Кэттерролл с коэффициентом 2.37. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на бои. Чем закончится реванш Тейлора и Кэттеролла?
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