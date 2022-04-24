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    «Болонья» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Италии, 24 апреля 2022 года

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    «Удинезе»
    В 34-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своей арене примет «Удинезе». Поединок состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 16:00 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Болонья»

    За пять туров до окончания итальянского чемпионата «Болонья» с 38 набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Вылет команде уже не грозит.

    В прошлом туре первенства «сине-красные» привезли почетную ничью из Турина, где поделили очки с «Ювентусом», сыграв 1:1, а ранее они одолели у себя дома «Сампдорию» со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Болонья — Удинезе

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Отметим, что коллектив победил только в двух из 13 последних поединков в чемпионате. Также в этот период он расписал пять мировых результатов и потерпел шесть неудач.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Болонья» уступила только в одном из пяти предыдущих матчей, а еще по два раза выиграла и сыграла вничью. В трех из пяти этих поединков она не пропускала ни одного гола.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в турнирной таблицы Серии А находится на строку выше своего предстоящего противника, имея на своем счету на балл больше.

    В своей последней проведенной встрече фриульцы на своем поле потерпели поражение от аутсайдера «Салернитаны» со счетом 0:1. Перед этим они одержали три победы подряд.

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    • Всего же за девять последних матчей в рамках чемпионата страны «маленькие зебры» потерпели только два фиаско, трижды еще сыграли вничью и смогли добыть три виктории.

    На выезде «Удинезе» в 14 предыдущих поединках выиграл только два из них, а также он потерпел семь поражений.

    Четыре последних матчей между этими клубами завершились вничью, в том числе и в первом круге — 1:1. Причем во всех них забивали оба коллектива.

    Прогноз и ставка на «Болонья» — «Удинезе»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Удинезе» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Болоньи» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.35.

    Так как команды в последнее время каждый раз огорчали друг друга и особой турнирной мотивации эта игра не будет иметь значения, то они и сейчас вполне могут обменяться голами.

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    «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Обоюдная завбивная серия продлится?
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