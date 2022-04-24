В 34-м туре итальянской Серии А «Болонья» на своей арене примет «Удинезе». Поединок состоится 24 апреля и начнется в 16:00 по мск. «Болонья» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

За пять туров до окончания итальянского чемпионата «Болонья» с 38 набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Вылет команде уже не грозит.

В прошлом туре первенства «сине-красные» привезли почетную ничью из Турина, где поделили очки с «Ювентусом», сыграв 1:1, а ранее они одолели у себя дома «Сампдорию» со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Болонья — Удинезе 1 2.85 X 3.30 2 2.50 Ставка

Отметим, что коллектив победил только в двух из 13 последних поединков в чемпионате. Также в этот период он расписал пять мировых результатов и потерпел шесть неудач.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Болонья» уступила только в одном из пяти предыдущих матчей, а еще по два раза выиграла и сыграла вничью. В трех из пяти этих поединков она не пропускала ни одного гола.

«Удинезе»

«Удинезе» в турнирной таблицы Серии А находится на строку выше своего предстоящего противника, имея на своем счету на балл больше.

В своей последней проведенной встрече фриульцы на своем поле потерпели поражение от аутсайдера «Салернитаны» со счетом 0:1. Перед этим они одержали три победы подряд.

Всего же за девять последних матчей в рамках чемпионата страны «маленькие зебры» потерпели только два фиаско, трижды еще сыграли вничью и смогли добыть три виктории.

На выезде «Удинезе» в 14 предыдущих поединках выиграл только два из них, а также он потерпел семь поражений.

Четыре последних матчей между этими клубами завершились вничью, в том числе и в первом круге — 1:1. Причем во всех них забивали оба коллектива.

Прогноз и ставка на «Болонья» — «Удинезе»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Удинезе» предлагают — 2.55.

На викторию «Болоньи» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.35.

Так как команды в последнее время каждый раз огорчали друг друга и особой турнирной мотивации эта игра не будет иметь значения, то они и сейчас вполне могут обменяться голами.