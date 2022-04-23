ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Карагандинцы будут торопиться?!

    «Шахтер» Караганда — «Акжайык». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Казахстана, 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Караганда — «Акжайык»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев
    «Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 23 Апреля 2022 года
    Шахтер Караганда
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Шахтер Караганда 12:00 Акжайык Акжайык
  • Уральск
    •

    «Шахтер» Караганда

    Старт у карагандинцев получился весьма приличным. В пяти сыгранных матчах «Шахтер» Караганда набрал 10 очков и занимает 4 место в таблице.

    Вот и в минувшем туре «Шахтер» Караганда не сумел разжиться очками. На выезде команда уступила «Таразу» (2:1).

    Вообще, «Шахтер» Караганда сейчас атакует мощнее всех в лиге. В 5 матчах «горняки» настреляли уже 11 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Акжайыка» команда исторически играет не слишком удачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

    «Акжайык»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. «Акжайык» набрал лишь 7 очков в 5 матчах и занимает 10 место в таблице.

    «Акжайык» слабоват в плане реализации. В 5 поединках команда сумела забить лишь дважды.

  • «МЮ», кажется, выбрал лучшего тренера из всех возможных. Сможет ли тен Хаг поднять с колен легендарный клуб?
  • Эрик тен Хаг — новая надежда «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата «Акжайык» добыл сенсационную победу. Дома минимально была обыграна «Астана».

    «Акжайык» имеет приятную серию из двух побед подряд. Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Караганда за 1.54, на ничью за 3.70, а на «Акжайык» — за 6.10.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Шахтер» Караганда прекрасно выглядит в атаке.

    «Акжайык» имеет серьезные трудности с реализацией.

    Фактор своего поля и отличная атака помогут хозяевам совершить блицкриг. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Караганда в 1 тайме с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Караганда — «Акжайык»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Карагандинцы будут торопиться?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры