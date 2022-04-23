«Шахтер» Караганда сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 12:00 мск. «Шахтер» Караганда — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Караганда

Старт у карагандинцев получился весьма приличным. В пяти сыгранных матчах «Шахтер» Караганда набрал 10 очков и занимает 4 место в таблице.

Вот и в минувшем туре «Шахтер» Караганда не сумел разжиться очками. На выезде команда уступила «Таразу» (2:1).

Вообще, «Шахтер» Караганда сейчас атакует мощнее всех в лиге. В 5 матчах «горняки» настреляли уже 11 мячей.

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Против «Акжайыка» команда исторически играет не слишком удачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

«Акжайык»

Эта команда стартовала не лучшим образом. «Акжайык» набрал лишь 7 очков в 5 матчах и занимает 10 место в таблице.

«Акжайык» слабоват в плане реализации. В 5 поединках команда сумела забить лишь дважды.

В минувшем туре чемпионата «Акжайык» добыл сенсационную победу. Дома минимально была обыграна «Астана».

«Акжайык» имеет приятную серию из двух побед подряд. Более того, команда не пропускает уже в трех матчах к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Караганда за 1.54, на ничью за 3.70, а на «Акжайык» — за 6.10.

«Шахтер» Караганда прекрасно выглядит в атаке .

«Акжайык» имеет серьезные трудности с реализацией.

Фактор своего поля и отличная атака помогут хозяевам совершить блицкриг. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Караганда в 1 тайме с коэффициентом 2.16.