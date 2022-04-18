ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Шляпники» прервут негативную серию с валлийцами?

    «Кардифф Сити» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кардифф Сити Прогнозы на Лутон Таун
    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лутон»
    В понедельник, 18 апреля, в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф Сити» на своем поле примет «Лутон Таун». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 17:00 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» уже ни на что в этом сезоне не претендует. Он идет сейчас на 17-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк.

    Хотя последний отрезок первенства валлийцы проводят весьма сносно, проиграв только два поединка за последние семь. Одно из фиаско было в прошлом туре на выезде от «Халла» 1:2.

    Также в данном периоде «синие птицы» расписали один мировой результат и добились четырех выигрышей, правда, все с разницей в один мяча.

    Все прогнозы на футбол

    За последние девять домашних игр в Чемпионшипе «Кардифф» уступил только в двух случаях, два раза он еще сыграл вничью и добыл пять побед.

    «Лутон Таун»

    «Лутон» способен повыситься в классе. Правда, на прямой вылет он не рассчитывает, но должен зацепиться за плей-офф. Сейчас клуб идет четвертым с отрывом в пять очков от седьмой строчки.

    У «шляпников» всего лишь одно фиаско в минувших семи турах первенства, которое случилось с ними в позапрошлом игровом дне, когда они в гостях проиграли «Хаддерсфилду» 0:2.

  • «Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • Сегодня

    • Еще в этом отрезке команда два раза сыграла вничью и смогла доиться трех победных результатов. Один из них был накануне в родных стенах над «Ноттингем Форес» со счетом 1:0.

    Вне родных стен «Лутон» в последнее время играет с переменным успехом, выиграв и проиграв по три поединка при одном мировом исходе.

    отметим, что «Кардифф» выиграл у «Лутона» в последних четырех очных встречах, в том числе и в первом круге на выезде 2:1.

    Прогноз и ставка на «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лутона» предлагают — 2.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Кардиффа» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.28.

    В данном поединке рискнем поставить на викторию гостей, которые очень важны три очка в свете борьбы за место в плей-офф.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тараз — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гранада — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Труа — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ньюкасл Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Арминия — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. «Шляпники» прервут негативную серию с валлийцами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры