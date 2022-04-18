В понедельник, 18 апреля, в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа «Кардифф Сити» на своем поле примет «Лутон Таун». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» уже ни на что в этом сезоне не претендует. Он идет сейчас на 17-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк.

Хотя последний отрезок первенства валлийцы проводят весьма сносно, проиграв только два поединка за последние семь. Одно из фиаско было в прошлом туре на выезде от «Халла» 1:2.

Также в данном периоде «синие птицы» расписали один мировой результат и добились четырех выигрышей, правда, все с разницей в один мяча.

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За последние девять домашних игр в Чемпионшипе «Кардифф» уступил только в двух случаях, два раза он еще сыграл вничью и добыл пять побед.

«Лутон Таун»

«Лутон» способен повыситься в классе. Правда, на прямой вылет он не рассчитывает, но должен зацепиться за плей-офф. Сейчас клуб идет четвертым с отрывом в пять очков от седьмой строчки.

У «шляпников» всего лишь одно фиаско в минувших семи турах первенства, которое случилось с ними в позапрошлом игровом дне, когда они в гостях проиграли «Хаддерсфилду» 0:2.

Еще в этом отрезке команда два раза сыграла вничью и смогла доиться трех победных результатов. Один из них был накануне в родных стенах над «Ноттингем Форес» со счетом 1:0.

Вне родных стен «Лутон» в последнее время играет с переменным успехом, выиграв и проиграв по три поединка при одном мировом исходе.

отметим, что «Кардифф» выиграл у «Лутона» в последних четырех очных встречах, в том числе и в первом круге на выезде 2:1.

Прогноз и ставка на «Кардифф Сити» — «Лутон Таун»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лутона» предлагают — 2.62.

На викторию «Кардиффа» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.28.

В данном поединке рискнем поставить на викторию гостей, которые очень важны три очка в свете борьбы за место в плей-офф.