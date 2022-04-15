«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

В турнирной таблице чемпиона Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 51 очко. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстает на три балла.

Вместе с тем, отставание от своего соперника, который занимает пятую позицию, составляет всего два балла.

В своей последней игре первенства баски одержали гостевую победу над «Эльче» со счетом 2:1, а перед этим дома обыграл «Эспаньол» (1:0).

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За 13 последних туров Примеры клуб из Сан-Себастьяна потерпел всего два поражения и одержал шесть побед при четырех мировых результатах.

«Бетис»

Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Нынешнее 5 место дает только проход в Лигу Европы, но отставание от зоны Лиги чемпионов — всего один балл.

Между тем, в последних матчах «Бетис» выглядит весьма прилично. Пять поединков подряд без поражений — вполне неплохой турнирный ход.

В предыдущем туре «Бетис» также сумел добыть три очка. На выезде был обыгран «Кадис» (2:1).

В случае поражения андалузцы опустятся на седьмую позицию.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,70.