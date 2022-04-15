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    Кто выиграет битву за пятое место?

    «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Примера, 15 апреля 2022 года

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    «Реал Сосьедад» идет на шестой строчке
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 32-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Сосьедад»

    В турнирной таблице чемпиона Испании «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 51 очко. От четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, он отстает на три балла.

    Вместе с тем, отставание от своего соперника, который занимает пятую позицию, составляет всего два балла.

    В своей последней игре первенства баски одержали гостевую победу над «Эльче» со счетом 2:1, а перед этим дома обыграл «Эспаньол» (1:0).

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    За 13 последних туров Примеры клуб из Сан-Себастьяна потерпел всего два поражения и одержал шесть побед при четырех мировых результатах.

    «Бетис»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Нынешнее 5 место дает только проход в Лигу Европы, но отставание от зоны Лиги чемпионов — всего один балл.

    Между тем, в последних матчах «Бетис» выглядит весьма прилично. Пять поединков подряд без поражений — вполне неплохой турнирный ход.

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    • В предыдущем туре «Бетис» также сумел добыть три очка. На выезде был обыгран «Кадис» (2:1).

    В случае поражения андалузцы опустятся на седьмую позицию.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за пятое место?
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