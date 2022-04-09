«Шамахы» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 22-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шамахы» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шамахы»

«Шамахы», который еще пару дней назад был «Кешлей», на данный момент находится на 6 месте. Причем, скорее всего, команда будет сражаться исключительно за выживание.

При относительно неплохой атаке (23 гола), команда частенько пропускает (31 мяч). Правда, отрыв от последнего места составляет 9 очков.

Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Шамахы» на выезде взял один пункт, сыграв вничью с «Габалой» (1:1).

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Против «Нефтчи» команда играет крайне неудачно. В пяти последних матчах добыта лишь одна победа при четырех поражениях.

«Нефтчи»

«Нефтчи» отчаянно сражается как раз за вторую строчку. Бакинцы именно на ней и находятся, но на чемпионство уже не посягнут.

Отставание от лидера чемпионата «Карабаха» составляет 11 очков. А вот конкуренты дышат в спину: «Зиря» отстает от «нефтяников» только на два пункта.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Нефтчи» имел все шансы закрепиться на второй позиции, но не смог обыграть «Зирю» (1:1).

«Нефтчи» не слишком блещет в плане реализации. Что говорить, если на счету лидера атак команды всего 6 голов чемпионате?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.72, на ничью за 3.82, а на «Шамахы» — за 4.28.

«Шамахы» постарается оторваться от опасной зоны.

«Нефтчи» пропускает больше гола за матч .

«Шамахы» в первом матче под новым названием наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.