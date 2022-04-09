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    «Нефтчи» забьет, «Нефтчи» пропустит…

    «Шамахы» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 9 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шамахы» — «Нефтчи»
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    Мамаду Мбодж
    «Шамахы» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 22-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шамахы» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Кешля
  • Баку
    •  Кешля 13:00 Нефтчи Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Шамахы»

    «Шамахы», который еще пару дней назад был «Кешлей», на данный момент находится на 6 месте. Причем, скорее всего, команда будет сражаться исключительно за выживание.

    При относительно неплохой атаке (23 гола), команда частенько пропускает (31 мяч). Правда, отрыв от последнего места составляет 9 очков.

    Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Шамахы» на выезде взял один пункт, сыграв вничью с «Габалой» (1:1).

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    Против «Нефтчи» команда играет крайне неудачно. В пяти последних матчах добыта лишь одна победа при четырех поражениях.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» отчаянно сражается как раз за вторую строчку. Бакинцы именно на ней и находятся, но на чемпионство уже не посягнут.

    Отставание от лидера чемпионата «Карабаха» составляет 11 очков. А вот конкуренты дышат в спину: «Зиря» отстает от «нефтяников» только на два пункта.

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    • Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Нефтчи» имел все шансы закрепиться на второй позиции, но не смог обыграть «Зирю» (1:1).

    «Нефтчи» не слишком блещет в плане реализации. Что говорить, если на счету лидера атак команды всего 6 голов чемпионате?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.72, на ничью за 3.82, а на «Шамахы» — за 4.28.

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    «Шамахы» постарается оторваться от опасной зоны.

    «Нефтчи» пропускает больше гола за матч.

    «Шамахы» в первом матче под новым названием наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Шамахы» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» забьет, «Нефтчи» пропустит…
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