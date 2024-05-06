6 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Пендикспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: Клуб из Антальи уже может спокойно доигрывать чемпионат. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Антальяспор» опережает зону вылета на 11 очков. Да и с реализацией у команды не складывается: всего 39 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Антальяспор» по всем статьям уступила «Карагюмрюку» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

При этом «Антальяспор» до последней неудачи переиграл «Хатайспор» (2:1). А вот до того команда уступила «Ризеспору» (0:3).

Не сыграют: Бюнямин Балджы — травмирован. Рамзи Сафури — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и турнирная мотивация почти отсутствует.

Матчи против «Пендикспора» для команды исторически складываются успешно. Из 4 очных поединков «Антальяспор» победил во всех.

Наверняка хозяева будут действовать первым номером. Клуб из Антальи просто обязан обыгрывать одного из аутсайдеров Суперлиги.

«Пендикспор»

Турнирное положение: «Пендикспор» все еще пытается избежать вылета. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

Отставание от спасительной 16 позиции составляет 6 очков. Да и выиграла команда лишь в 7 матчах из 34.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Пендикспор» дома уступил «Кайсериспору» (1:2).

В пяти последних матчах «Пендикспор» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

В трех своих последних матчах команда проиграла. Причем «Галатасараю» она уступила разгромно (1:4).

Не сыграют: Фредерик Мидтше — травмирован. Секейра — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пендикспор» не блещет результатами. Однако сдаваться команда не собирается!

Команда имеет явные проблемы в обороне. В 34 поединках турецкого чемпионата она пропустила аж 70 раз.

В матче первого круга «Пендикспор» уступил «Антальяспору» (0:1). А вот после того было еще и поражение в кубковой встрече (1:2).

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Пендикспор» всеми силами будет пытаться удержаться в Суперлиге.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают примерно гол за матч

«Пендикспор» проиграл в 3 своих последних матчах

«Антальяспор» обыграл «Пендикспор» во всех 4 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.18.

Прогноз: «Антальяспор» явно сильнее аутсайдера, и явно будет активен в атаке.

«Пендикспор» слишком часто пропускает, да и в составе хозяев есть кому забивать.

Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.29