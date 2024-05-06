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    «Антальяспор» одолеет аутсайдера

    «Антальяспор» — «Пендикспор». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Суперлига, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Пендикспор»
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    «Антальяспор»
    6 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Пендикспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 06 Мая 2024 года
    Антальяспор
  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Пендикспор Пендикспор
  • Турция. Суперлига
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    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Клуб из Антальи уже может спокойно доигрывать чемпионат. На текущий момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Антальяспор» опережает зону вылета на 11 очков. Да и с реализацией у команды не складывается: всего 39 мячей в 34 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Антальяспор» по всем статьям уступила «Карагюмрюку» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Антальяспор» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    При этом «Антальяспор» до последней неудачи переиграл «Хатайспор» (2:1). А вот до того команда уступила «Ризеспору» (0:3).

    Не сыграют: Бюнямин Балджы — травмирован. Рамзи Сафури — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: команда достаточно ершиста, но стабильностью не блещет. Да и турнирная мотивация почти отсутствует.

    Матчи против «Пендикспора» для команды исторически складываются успешно. Из 4 очных поединков «Антальяспор» победил во всех.

    Наверняка хозяева будут действовать первым номером. Клуб из Антальи просто обязан обыгрывать одного из аутсайдеров Суперлиги.

    «Пендикспор»

    Турнирное положение: «Пендикспор» все еще пытается избежать вылета. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    Отставание от спасительной 16 позиции составляет 6 очков. Да и выиграла команда лишь в 7 матчах из 34.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Пендикспор» дома уступил «Кайсериспору» (1:2).

    В пяти последних матчах «Пендикспор» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    В трех своих последних матчах команда проиграла. Причем «Галатасараю» она уступила разгромно (1:4).

    Не сыграют: Фредерик Мидтше — травмирован. Секейра — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Пендикспор» не блещет результатами. Однако сдаваться команда не собирается!

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    Команда имеет явные проблемы в обороне. В 34 поединках турецкого чемпионата она пропустила аж 70 раз.

    В матче первого круга «Пендикспор» уступил «Антальяспору» (0:1). А вот после того было еще и поражение в кубковой встрече (1:2).

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Пендикспор» всеми силами будет пытаться удержаться в Суперлиге.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Пендикспор» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Антальяспор» обыграл «Пендикспор» во всех 4 очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.18.

    Прогноз: «Антальяспор» явно сильнее аутсайдера, и явно будет активен в атаке.

    «Пендикспор» слишком часто пропускает, да и в составе хозяев есть кому забивать.

    Ставка: Победа «Антальяспора» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Пендикспор» с коэффициентом 2.29. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. «Антальяспор» одолеет аутсайдера
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