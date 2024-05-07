В первом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 7 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

Последние матчи: В заключительном матче противостояния против «Филадельфии» баскетболисты «Нью-Йорка» одержали победу со счётом 118:115. В составе победителей результативностью отметился Джейлен Брансон, который оформил дабл-дабл: 41 очо и 12 передач.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена.

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Состояние команды: «Нью-Йорк» начал противостояние против «Филадельфии» успешно, выиграв две стартовые домашние игры (111:104, 104:101). Затем «никсы» обменялись победами в гостевых матчах (97:92, 114:125). Была ещё одна неудачная встреча, но уже на домашней арене (106:112). Казалось бы, противостояние перейдёт в решующую седьмую игру, но баскетболисты из Нью-Йорка смогли нанести решающее поражение сопернику на его же территории (118:115).

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

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Последние матчи: Важную победу и путёвку в четвертьфинал турнира «Индиане» принёс Обби Топин, форвард набрал 21 очко в шестом матче серии против «Милуоки» (120:98). Отметим, что «иноходцам» впервые за 10 лет удалось выйти во второй раунд плей-офф НБА. А для главного тренера Рика Карлайла — это первая победная серия с 2011 года, когда он стал чемпионом вместе с «Далласом».

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Для «Индианы» противостояние против «Милуоки» начиналась крайне неудачно, команда проиграла на выезде (94:109). Потом последовала победная серия из трёх матчей (125:108, 121:118, 126:113).

В пятом матче дуэли «Индиана» снова оступилась и снова в гостях, проиграв «Милуоки» (92:115). В шестом матче команда из Индианаполиса не могла себе позволить больше проигрывать, так как «Милуоки» не только бы сравнял счёт в серии, но и получил бы преимущество в виде домашней арены. В итоге «Индиана» заставила «оленей» капитулировать и одержала крупную победу со счётом 120:98.

Статистика для ставок

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк» и «Индиана» сыграли три раза

«Индиана» дважды обыграла «Нью-Йорк» (125:111, 140:126)

«Нью-Йорк» добился одной победы над «Индианой» (109:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. На победу «Индианы» — 2.97.

ТБ 217 и ТМ 217 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Оба клуба сыграли на достойном уровне в первом раунде плей-офф. «Нью-Йорк» и «Индианы» обыграли своих соперников с одинаковым счётом (4:2). В регулярном чемпионате «иноходцы» дважды выиграли у «никсов». Хотя сейчас «Нью-Йорк» будет принимать соперника на «Мэдисон Сквер Гарден», где «никсы» очень сильны. Ставим на успешную игру хозяев.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-7) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру баскетболисты «Нью-Йорка» и «Индианы» забрасывают друг другу 230 очков.

Ставка: ТБ 220 с коэффициентом 2.20.