6 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. «Лилль» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается относительно неплохо. На текущий момент «Лилль» находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» лишь на 3 очка отстает от 2 позиции. Да и пропускают «доги» нечасто: всего 27 мячей в 31 поединке.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Лилль» переиграл «Мец» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

До последней виктории команда уступила монегаскам (0:1). А вот «Страсбург» был обыгран с минимальным счетом.

Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити — травмированы.

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Состояние команды: «доги» еще поборются за 2 позицию в чемпионате. Да и ресурсы для этого имеются.

Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и три месяца назад «ткачи» уже загрызли «догов» в Кубке Франции…

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» все еще пытается запрыгнуть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 51 мяч в 31 матче. Да и уступил «Лион» в 13 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лион» нанес поражение «Монако» (3:2).

В пяти последних матчах «Лион» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

При этом лионцы играют от саксофона до ножа. И атака по-настоящему блистает, и в обороне сущий бардак!

Не сыграют: Николас Тальяфико — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выглядит выгодно. Да и отставание от 6 еврокубковой позиции составляет 5 очков.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Отчетный поединок пропустит аргентинский защитник Тальяфико.

В матче первого круга «Лион» уступил «Лиллю». «Ткачи» пропустили в свои ворота два безответных мяча.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Лион» уж точно не будет лишь обороняться.

Статистика для ставок

«Лилль» в среднем пропускает меньше гола за матч

«Лион» на 4 очка отстает от еврокубкового 6 места

«Лион» в последней очной встрече переиграл «догов» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

Ставка: Ничья за 3.98