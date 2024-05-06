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    «Лилль» — «Лион». Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лион»
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    Реми Кабелла
    6 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. «Лилль» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Мая 2024 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Лион Лион
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    «Лилль»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается относительно неплохо. На текущий момент «Лилль» находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лилль» лишь на 3 очка отстает от 2 позиции. Да и пропускают «доги» нечасто: всего 27 мячей в 31 поединке.

    Лилль — Лион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Лилль» переиграл «Мец» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    До последней виктории команда уступила монегаскам (0:1). А вот «Страсбург» был обыгран с минимальным счетом.

    Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: «доги» еще поборются за 2 позицию в чемпионате. Да и ресурсы для этого имеются.

    Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и три месяца назад «ткачи» уже загрызли «догов» в Кубке Франции…

    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» все еще пытается запрыгнуть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 51 мяч в 31 матче. Да и уступил «Лион» в 13 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лион» нанес поражение «Монако» (3:2).

    В пяти последних матчах «Лион» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    При этом лионцы играют от саксофона до ножа. И атака по-настоящему блистает, и в обороне сущий бардак!

    Не сыграют: Николас Тальяфико — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выглядит выгодно. Да и отставание от 6 еврокубковой позиции составляет 5 очков.

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Отчетный поединок пропустит аргентинский защитник Тальяфико.

    В матче первого круга «Лион» уступил «Лиллю». «Ткачи» пропустили в свои ворота два безответных мяча.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Лион» уж точно не будет лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Лилль» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Лион» на 4 очка отстает от еврокубкового 6 места

    • «Лион» в последней очной встрече переиграл «догов» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

    Ставка: Ничья за 3.98

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Лион» с коэффициентом 2.71. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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