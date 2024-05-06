«Лилль»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается относительно неплохо. На текущий момент «Лилль» находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» лишь на 3 очка отстает от 2 позиции. Да и пропускают «доги» нечасто: всего 27 мячей в 31 поединке.
Лилль — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Лилль» переиграл «Мец» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
До последней виктории команда уступила монегаскам (0:1). А вот «Страсбург» был обыгран с минимальным счетом.
Не сыграют: Бенджамин Андре, Самуэль Умтити — травмированы.
Состояние команды: «доги» еще поборются за 2 позицию в чемпионате. Да и ресурсы для этого имеются.
Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и три месяца назад «ткачи» уже загрызли «догов» в Кубке Франции…
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» все еще пытается запрыгнуть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 51 мяч в 31 матче. Да и уступил «Лион» в 13 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лион» нанес поражение «Монако» (3:2).
В пяти последних матчах «Лион» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
При этом лионцы играют от саксофона до ножа. И атака по-настоящему блистает, и в обороне сущий бардак!
Не сыграют: Николас Тальяфико — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выглядит выгодно. Да и отставание от 6 еврокубковой позиции составляет 5 очков.
В кадровом плане у команды также не все ладно. Отчетный поединок пропустит аргентинский защитник Тальяфико.
В матче первого круга «Лион» уступил «Лиллю». «Ткачи» пропустили в свои ворота два безответных мяча.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Лион» уж точно не будет лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Лилль» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Лион» на 4 очка отстает от еврокубкового 6 места
- «Лион» в последней очной встрече переиграл «догов» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.79 и 2.19.
- 2.57Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.06Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.72Пари НН — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем голевого изобилия.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.
Ставка: Ничья за 3.98