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    Уверенная победа «Фенербахче»?

    «Коньяспор» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Суперлига, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Фенербахче»
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    Эдин Джеко
    6 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск. «Коньяспор» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 06 Мая 2024 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 20:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    Турнирное положение: Клуб из Коньи борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Коньяспор» опережает зону вылета лишь на 2 пункта. Да и с реализацией у команды не складывается: всего 34 забитых мяча в 34 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Коньяспор» минимально уступила «Сивасспору».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коньяспор» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    При этом «Коньяспор» проиграл в двух своих последних поединках. Причем в них команда не смогла отличиться ни разу.

    Не сыграют: Карахан Субаши — травмирован. Були Самбу — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: клуб из Коньи слишком часто играет вничью — 12 раз. Да и с победами складывается не очень — 8 викторий.

    Матчи против «Фенербахче» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Коньяспор» победил 2 раза при 3 коллизиях.

    Наверняка хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Клуб из Коньи не раз обыгрывал более сильных соперников.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» все еще сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Отставание от лидера «Галатасарая» измеряется 4 очками. Да и проиграла команда всего лишь 1 раз в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Фенербахче» дома переиграл «Бешикташ» (2:1).

    В пяти последних матчах «Фенербахче» победил лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

    А вот до последней виктории стамбульцы потеряли важнейшие 2 очка. Команда не сумела одолеть «Сивасспор» (2:2).

    Не сыграют: Джейден Оостерволде, Райан Кент — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фенербахче» выглядит неплохо. Однако догнать «Галатасарай» будет крайне сложно.

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    Команда имеет лучшую атаку в лиге. В 34 матчах чемпионата Турции игроки стамбульского клуба отличились 89 точными выстрелами.

    В матче первого круга «Фенербахче» разнес «Коньяспор» в щепки (7:1). Да и вообще, стамбульцы одолели соперника в 2 последних поединках.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Фенербахче» не собирается сдаваться в чемпионской гонке.

    Статистика для ставок

    • «Коньяспор» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Фенербахче» уступил лишь в одном матче чемпионата

    • «Фенербахче» в первом круге разбил «Коньяспор» (7:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.09, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.35.

    Прогноз: «Фенербахче» явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка будет активен в атаке.

    «Фенербахче» имеет сильнейшую атаку в лиге, и уж точно не допустит потери очков на ровном месте.

    Ставка: Фора «Фенербахче» -1.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют меньше 3 голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.35

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Фенербахче»?
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