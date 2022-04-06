В среду, 6 апреля, в перенесенном матче 30-го английского Чемпионшипа «Мидлсбро» на своем поле примет «Фулхэм». Начало встречи намечено на 21:45 по мск. «Мидлсбро» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

С 62 набранными очками «Мидлсбро» находится в зоне плей-офф, на пятом месте. Однако от седьмой позиции он оторвался всего лишь на один балл.

«Речники» хорошо провели свои две последние игры чемпионата, выиграв их обе, что стало для них третьим выигрышем за последние пять матчей. Еще в этот период они раз сыграли вничью и уступили.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Фулхэм 1 3.35 X 3.35 2 2.20 Ставка

В минувшем туре первенства коллектив на выезде разгромил аутсайдера «Питерборо» со счетом 4:0, а игровым днем ранее он переиграл «Бирмингем» 2:0 в гостях.

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Стоит отметить, что «Мидлсбро» выше победителем из своих последних восьми поединков первенства, правда, в большинстве случаев сделав это с минимальной разницей.

«Фулхэм»

«Фулхэм» же уже почти одной ногой находится в АПЛ. Сейчас он с 80 очками идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 14 пунктов.

За минувшие семь встреч первенства «дачники» смогли выиграть в пяти случаях, а также проиграли в гостях «Вест Бромвичу» 0:1 и расписали выездную мировую с «Барнсли» — 1:1.

В своей же последней проведенной игре лондонский коллектив смог нанести выездное поражение КПР со счетом 2:0, и тем самым он прервал свою 2-матчевую безвыигрышную серию.

На чужих полях «Фулхэм» уступил только раз за последние 13 матчей Чемпионшипа, три раза он еще сыграл вничью и девять раз выходил победителем.

«Фулхэм» не проигрывает «Мидлсбро» в последних шести поединках, дважды выиграв за этот период. В первом круге они расписали мировую 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.25.

На викторию «Мидлсбро» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.40.

Как правило, в последнее время между собой эти клубы играет нерезультативно. Прогнозируем, что и на этот раз они много не забью, учитывая их надежную игру в обороне.