«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. До них хабаровчанам не хватает совсем чуть-чуть.

На текущий момент армейцы отстают от искомой 4 позиции на один пункт. Правда, атака провисает: забито всего 36 мячей в 29 матчах.

Между тем, в минувшем туре «СКА-Хабаровск» победил. Дома был разгромлен «Текстильщик» со счетом 4:0.

Прогнозы на ФНЛ

Серия из двух побед к ряду должна быть продолжена. Иного варианта хабаровчане даже не рассматривают.

«Олимп-Долгопрудный»

Эта команда борется за сохранение места в «лучшей лиге мира». Причем отрыв от группы риска выражается лишь в дополнительных показателях.

«Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Главной проблемой «олимпийцев» является атака, на счету которой только 25 мячей в 29 поединках.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Выездной поединок с «Велесом» завершился минимальным поражением.

Более того, из четырех весенних поединков команда выиграла лишь в одном. Остальные завершись неудачами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.62, на ничью за 3.58, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 6.30.

Хозяева на всех парах стремятся в зону стыков .

«Олимпийцы» крайне невыгодно выглядят нынешней весной.

Хабаровчане слабоваты в плане реализации, но дожать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.