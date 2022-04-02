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    «СКА-Хабаровск» додавит «олимпийцев»

    «СКА-Хабаровск» — «Олимп-Долгопрудный». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Олимп-Долгопрудным» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Олимп-Долгопрудный Олимп-Долгопрудный
  • Россия. ФНЛ
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. До них хабаровчанам не хватает совсем чуть-чуть.

    На текущий момент армейцы отстают от искомой 4 позиции на один пункт. Правда, атака провисает: забито всего 36 мячей в 29 матчах.

    Между тем, в минувшем туре «СКА-Хабаровск» победил. Дома был разгромлен «Текстильщик» со счетом 4:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    Серия из двух побед к ряду должна быть продолжена. Иного варианта хабаровчане даже не рассматривают.

    «Олимп-Долгопрудный»

    Эта команда борется за сохранение места в «лучшей лиге мира». Причем отрыв от группы риска выражается лишь в дополнительных показателях.

    «Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Главной проблемой «олимпийцев» является атака, на счету которой только 25 мячей в 29 поединках.

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    • Минувший тур сложился для команды неудачно. Выездной поединок с «Велесом» завершился минимальным поражением.

    Более того, из четырех весенних поединков команда выиграла лишь в одном. Остальные завершись неудачами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.62, на ничью за 3.58, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 6.30.

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    Хозяева на всех парах стремятся в зону стыков.

    «Олимпийцы» крайне невыгодно выглядят нынешней весной.

    Хабаровчане слабоваты в плане реализации, но дожать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.

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    «СКА-Хабаровск» — «Олимп-Долгопрудный»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «СКА-Хабаровск» додавит «олимпийцев»
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