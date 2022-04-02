«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. До них хабаровчанам не хватает совсем чуть-чуть.
На текущий момент армейцы отстают от искомой 4 позиции на один пункт. Правда, атака провисает: забито всего 36 мячей в 29 матчах.
Между тем, в минувшем туре «СКА-Хабаровск» победил. Дома был разгромлен «Текстильщик» со счетом 4:0.
Серия из двух побед к ряду должна быть продолжена. Иного варианта хабаровчане даже не рассматривают.
«Олимп-Долгопрудный»
Эта команда борется за сохранение места в «лучшей лиге мира». Причем отрыв от группы риска выражается лишь в дополнительных показателях.
«Олимп-Долгопрудный» на текущий момент занимает 15 место в таблице. Главной проблемой «олимпийцев» является атака, на счету которой только 25 мячей в 29 поединках.
Минувший тур сложился для команды неудачно. Выездной поединок с «Велесом» завершился минимальным поражением.
Более того, из четырех весенних поединков команда выиграла лишь в одном. Остальные завершись неудачами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.62, на ничью за 3.58, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 6.30.
Хозяева
«Олимпийцы» крайне невыгодно выглядят нынешней весной.
Хабаровчане слабоваты в плане реализации, но дожать одного из аутсайдеров просто обязаны. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» во 2 тайме с коэффициентом 2.04.